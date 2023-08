Comunicazione alla Roma: Mourinho esulta due volte

Roma, il messaggio che fa felice Mourinho: la comunicazione non passa inosservata. Ecco i dettagli.

Sono le ore della Roma. I giallorossi, infatti, sono molto attivi per cercare di rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho con acquisti compatibili con le esigenze tattiche giallorosse e funzionali allo scacchiere tattico dello Special One.

Sotto questo punto di vista, l’accelerata in giornata per Azmoun ha portato alla definizione della trattativa per l’iraniano, già sbarcato nella Capitale dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto con i giallorossi. L’operazione con il Bayer Leverkusen è stata imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un affare complessivo da circa 10-12 milioni di euro.

Azmoun rassicura la Roma: non parteciperà alla Coppa d’Asia

Manca solo l’ufficialità, dunque, ma Azmoun può considerarsi virtualmente un nuovo calciatore della Roma. Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, l’attaccante avrebbe assicurato alla Roma che non prenderà parte alla Coppa d’Asia in programma dal prossimo gennaio.

Una n0tizia importante per i giallorossi, con Mourinho che potrà avere a disposizione Azmoun in un frangente decisivo della stagione. Con gli impegni in rapida successione che vedranno coinvolti Dybala e compagni, infatti, sarà fondamentale una gestione oculata delle forze. La mancata partecipazione dell’attaccante iraniano alla Coppa d’Asia rappresenterebbe un’ottima notizia per le rotazioni offensive dei capitolini. Tuttavia, da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato, non sono esclusi nuovi colpi di scena per l’attacco.