Infortunio Azmoun, “giallo” risolto: la Roma stringe i tempi

Infortunio Azmoun, risolto il mistero intorno alla sua condizione fisica: la Roma ha deciso così di stringere i tempi

Ripartita ufficialmente la stagione e la Roma è stata già costretta a rinunciare ai primi 3 punti della stagione, a causa del pareggio per 2-2 in casa contro la Salernitana. Il mercato non è ancora chiuso, con Tiago Pinto che continua a lavorare senza sosta per non rischiare di lasciare l’allenatore senza il tanto agognato attaccante, ruolo che doveva essere la priorità per la società.

Nonostante questo Mourinho si ritrova con il solo Gallo Belotti come centravanti di ruolo, che oltretutto non gode della piena fiducia del mister e dell’ambiente, dopo che lo scorso campionato non è mai riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Alla prima giornata ha cercato di scrollarsi di dosso tutte le critiche ricevute, riuscendo a segnare ben tre gol, di cui uno annullato per questione di millimetri. Tuttavia questo non basta per tranquillizzare l’ambiente Roma, con la dirigenza che continua a sondare diversi nomi sul mercato, in particolare quello di Azmoun, che nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede, tuttavia un infortunio potrebbe rendere i piani più complicati per i giallorossi.

Infortunio Azmoun, ecco le sue condizioni: la Roma stringe i tempi

L’iraniano Azmoun dunque sembra essere uno degli attuali primi obbiettivi della Roma. L’attaccante era uno dei pupilli di Mourinho, che da tempo ne apprezzava le qualità, l’unico ostacolo era rappresentato dal mistero intorno al suo ultimo infortunio, che lo aveva tenuto fuori dal rettangolo di gioco per diverso tempo.

Azmoun è fermo da fine luglio per un infortunio al polpaccio, problema ormai smaltito. Molto difficile per le tempistiche della chiusura della trattativa pensare di vederlo già in campo contro il Verona sabato 26 agosto. Più probabile la sua presenza contro il il Milan il 1° settembre, o al massimo alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Giallo risolto dunque, visto che si parlava del fatto che il calciatore potesse rimanere fermo almeno fino a metà settembre, mentre invece Azmoun potrebbe essere tra i titolari prima della sosta (fonte SkySport). Ore decisive per la chiusura e Pinto potrà finalmente consegnare a Mourinho un attaccante che manca ormai dallo scorso maggio a causa dell’infortunio di Tammy Abraham.