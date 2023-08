La Roma ne chiude un’altra: sì definitivo, fissate le visite mediche

Calciomercato Roma, la trattativa è stata praticamente conclusa: affare a titolo definitivo. Domani si sottoporrà alle visite mediche.

Dopo aver sondato per diverse settimane varie soluzioni sia in entrata sia in uscita, Tiago Pinto è passato nuovamente alla fase operativa. La Roma, infatti, ha messo le mani su Azmoun, che in serata è approdato nella Capitale e domani si sottoporrà alle visite mediche per legarsi ufficialmente anche ai giallorossi.

Tuttavia le mosse dei capitolini non sono finite qui e potrebbero regalare nuovi interessanti colpi di scena. La tentazione Lukaku, infatti, non è ancora tramontata. Sebbene il Chelsea non abbia ancora aperto alla cessione in prestito di ‘Big Rom’, la Roma vigila sull’attaccante belga, per il quale sarebbe pronto a pagare l’intero stipendio. Parallelamente, però, i giallorossi lavorano con celerità anche sul fronte uscite.

Calciomercato Roma, Faticanti al Lecce: trattativa a titolo definitivo, domani le visite

Dopo l’accelerata delle ultime ore, si è praticamente conclusa la trattativa per il passaggio di Faticanti al Lecce. Dopo il sì del calciatore, è arrivato anche quella della Roma. L’operazione è stata chiusa sulla base di una cessione a titolo definitivo, con la Roma che manterrà una percentuale sulla futura rivendita del giovane centrocampista.

Il classe ‘2004 già nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito, preludio alla firma sul contratto. Faticanti ha scelto di vestire la maglia giallorossa del Lecce, con i salentini che hanno alzato il pressing accontentando sia il calciatore sia la Roma. Dal canto loro, pur continuando a credere nelle qualità del calciatore, i capitolini si garantiranno non solo un tesoretto nell’immediato, ma anche una percentuale sulla rivendita del centrocampista, che potrà esprimere tutte le sue qualità a Lecce. Già domani, dunque, potrebbero arrivare le firme con annesso comunicato ufficiale.