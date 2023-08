Lukaku alla Roma, Pinto alza l’asticella: l’ultima mossa è clamorosa

Calciomercato Roma, i giallorossi non mollano la tentazione Lukaku. Il belga è sempre nei radar dei capitolini: la posizione di Pinto.

Con l’acquisto di Azmoun potrebbe non essere terminato il mercato della Roma. I giallorossi, infatti, sono ancora attivi per provare a capitalizzare quelle occasioni che si materializzeranno da qui fino ai prossimi giorni. Il focus dell‘area mercato della Roma è rivolto anche e soprattutto sull’attacco, reparto che potrebbe essere puntellato con un acquisto importante.

Sotto questo punto di vista sono gli ultimi rumours legati al futuro di Romelu Lukaku che accendono maggiormente l’entusiasmo della piazza. La Roma si è effettivamente fatta viva con il Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione Lukaku, mettendo sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Secco no dei Blues, che vorrebbero intascare sin da subito i soldi ricavati dalla cessione di Big Rom, che dal canto suo ha già rispedito al mittente le ricche offerte provenienti dall’Arabia, convinto di potersi ritagliare un ruolo importante nell’effetto domino degli attaccanti degli ultimi giorni di mercato.

Calciomercato Roma, affare Lukaku: giallorossi disposti a coprire l’intero ingaggio

Lukaku ha già trovato l’accordo con la Juventus, che dal canto suo non può affondare il colpo senza prima aver ceduto Dusan Vlahovic: in stand-by lo scambio con il Chelsea per Vlahovic, però, Allegri potrebbe dire seriamente addio alla possibilità di mettere le mani su Lukaku, per il cui acquisto il tecnico livornese ha spinto molto.

Sia pur con tutte le difficoltà del caso, dunque, la Roma continua a monitorare l’evolversi della situazione. A tal proposito ulteriori dettagli sono stati forniti dall’ultima edizione di ‘Sky Calciomercato: l’Originale”. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, la Roma sarebbe pronta a coprire l’intero ingaggio di Lukaku. Tuttavia i giallorossi vorrebbero chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto, formula alla quale il Chelsea non ha ancora aperto. Inoltre, nel caso in cui i Blues dovessero ritornare sui loro passi e decidere di cedere in prestito Lukaku, non è escluso che Barcellona e Psg rientrino in corsa, valutando l’eventuale occasione. Scenario in evoluzione.