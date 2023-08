Lukaku: “Tutto può succedere”, Pochettino allo scoperto

Lukaku, Pochettino tecnico dei Blues ha parlato in conferenza stampa: “Tutto può succedere” il commento dell’allenatore argentino

La Roma ormai ha chiuso – o sembra – per Azmoun, centravanti iraniano del Bayer Leverkusen che anche due anni fa, prima che Pinto puntasse su Shomurodov, era stato trattato dai giallorossi. Adesso sembra tutto fatto, con un accordo praticamente chiuso nello spazio di poco tempo e che dovrebbe regalare, finalmente, a Mourinho, l’attaccante tanto atteso.

Nei giorni scorsi si è parlato inoltre di quello che lì davanti potrebbe essere un doppio colpo in attacco e la suggestione in casa giallorossa si chiama Romelu Lukaku, centravanti del Chelsea in rotta di collisione con il club inglese. Nelle ultime ore in conferenza stampa in vista della gara di domani di Premier League ha parlato il tecnico dei londinesi Mauricio Pochettino, che ha descritto in questo modo la situazione.

Lukaku, le parole di Pochettino

“Lukaku? La situazione non è cambiata. Vi dico sempre che tutto può succedere. Al momento la situazione non è cambiata. E’ una situazione che era chiarissima prima che arrivassi qui. Siamo davvero tranquilli. Se cambia qualcosa, vi informeremo. Se lui o la società desiderano trovare una soluzione, allora la società mi dirà che qualcosa è cambiato. Io sono qui e ho accettato una situazione che era già decisa. Non sono riuscito a cambiare nulla”.

Queste le parole del tecnico argentino che apre anche a quello che potrebbe essere un clamoroso reintegro soprattutto se i Blues non dovessero riuscire a chiudere per Balogun dell’Arsenal, sul quale c’è il forte interesse del Monaco che sarebbe pure pronto a chiudere l’operazione. Vedremo quello che succederà nelle ultime ore di mercato, quelle che di solito regalano anche soprese improvvise. E Lukaku alla Roma potrebbe essere anche una di queste.