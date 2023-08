Nuovo bomber Roma, scambio con la Juventus

Si avvicina la fine della sessione estiva di calciomercato 2023. Le squadre sono a lavoro per completare le rispettive rose, su tutte la Roma che è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante da alternare a Belotti.

C’è una forte urgenza in casa Roma: Mourinho ha chiesto a gran voce l’acquisto di un bomber. Il solo Belotti non basta per poter competere in Italia e in Europa, ecco perché Tiago Pinto è pronto a regalare al proprio allenatore un nuovo attaccante. Tramontata la pista Zapata, c’è una nuova occasione di calciomercato per la Roma: l’annuncio arriva direttamente da Torino.

In casa Roma s’è aperta la discussione riguardo il prossimo acquisto in avanti. Dopo che la trattativa per Zapata è saltata, la dirigenza ha iniziato a sondare nuovi terreni per quanto riguarda il nuovo attaccante da prendere. L’assist decisivo potrebbe arrivare dalla Juventus: ecco tutti i dettagli in merito a questa ipotesi di calciomercato.

Roma, la Juventus fissa il prezzo per Kean

Romelu Lukaku resta sullo sfondo, la Roma pensa anche ad altri obiettivi per l’attacco. La pista che porta al centravanti belga è assai complessa, ecco perché la società sta sondando anche altre piste. Una di queste porta a Moise Kean della Juventus che in uscita dal club bianconero. Anche il Milan ha pensato al classe 2000 che ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro. Ecco la strategia della Roma per prendere il calciatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Footballnews24, al vaglio della dirigenza c’è l’ipotesi di scambio tra Roma e Juventus con Rick Karsdorp in bianconero e Moise Kean nella Capitale. Già cercato dalla Vecchia Signora lo scorso gennaio, l’olandese può essere una valida alternativa Tim Weah.

Calciomercato Roma, per Kean occhio al Fulham

La Roma resta alla finestra per Moise Kean che ha ricevuto delle proposte anche dall’Inghilterra. In particolar modo, il Fulham è pronto a puntare sul giocatore ed accontentare la Juventus. Il club londinese, dopo l’addio di Mitrovic che è andato in Arabia Saudita, ha necessità di prendere un nuovo attaccante e il profilo dell’ex Psg è ideale per il progetto tecnico del club inglese che è pronto ad accontentare anche le richieste economiche della Juventus che spera di incassare dalla cessione di Kean almeno 40 milioni di euro.