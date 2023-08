Nuovo colpo Roma, affare in chiusura: c’è la “firma” di Mourinho – FOTO

Nuovo colpo Roma, affare in chiusura con la “firma” di Mourinho. C’è la foto social che avvicina ancora di più l’innesto in attacco

In attacco sembra essere pronto il colpo della Roma. Sardar Azmoun, centravanti del Bayer Leverkusen già trattato dai giallorossi due stagioni fa, sembra essere pronto a prendere la via di Trigoria. Nelle prossime ore dovrebbe chiudersi la trattativa, anche perché è arrivato un segnale importante dai social.

La benedizione è arrivata direttamente da José Mourinho. Sì, lo Special One, così da storia Instagram pubblicata dall’entourage del giocatore, ha già parlato con il tecnico giallorosso: ovviamente un confronto su quello che potrebbe essere il suo ruolo dentro la Roma. Magari insieme a Dybala, oppure come compagno di reparto di Belotti. Le caratteristiche del Messi dell’Iran infatti si sposano alla perfezione sia con uno sia con l’altro. Forse per questo Pinto ha deciso di dare quell’accelerata che sembra decisiva.

Nuovo colpo Roma, Azmoun ha parlato con Mou

L’indizio social parla chiaro e non lascia davvero nessuno spazio a quelle che sono le interpretazioni. Mou ha avuto un confronto con l’iraniano che con due anni di ritardo – il suo posto è stato preso da Shomurodov – arriverà a Trigoria per alzare il livello tecnico della rosa giallorossa. Ma soprattutto per dare un’opzione in più lì davanti allo Special One. Il solo Gallo non può ovviamente iniziare e chiudere la stagione, visti i moltepici impegni che ci saranno.

Infine rimane ovviamente in piedi la suggestione Romelu Lukaku. Il belga è fuori dai progetti tecnici di Pochettino che oggi in conferenza stampa ha confermato che non c’è nessuna novità rispetto a quello che è stato lo status del belga fino al momento. Fuori rosa. Con nessuna possibilità, per ora, di un reintegro.