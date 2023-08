Retroscena Zapata e affare Azmoun: tifosi della Roma scatenati sui social

Retroscena Zapata e affare Azmoun: i tifosi giallorossi commentano così sui social l’arrivo dell’attaccante iraniano

È stata una sessione di calciomercato molto complicata per la Roma e per Tiago Pinto. La partenza a razzo aveva fatto ben sperare i tifosi romanisti, che in poco tempo avevano accolto in squadra due calciatori del calibro di Aouar e Ndicka, rispettivamente classe 1998 e 1999, arrivati dopo essersi svincolati dal Lione e dal Francoforte.

Tuttavia con il passare del tempo, sono venute fuori tutte le difficoltà economiche societarie, che già lo scorso anno avevano limitato le operazioni in entrata. Pinto fu costretto dalla Uefa a registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, per non rischiare di andare incontro a sanzioni pesanti.

Sistemati i conti si pensava che la Roma potesse tornare forte sul mercato, ma ci sbagliavamo. Non è servita infatti neanche la cessione di Ibanez in Arabia, che ha fruttato oltre 30 milioni di euro più bonus a dare un’accelerata per chiudere per un attaccante e alla fine la Roma ha preferito ripiegare su Azmoun al posto di Zapata, cosa che ha scatenato l’ironia dei tifosi giallorossi sui social.

Retroscena Zapata e affare Azmoun: l’ironia dei tifosi giallorossi sui social

Azmoun sembrerebbe dunque essere vicinissimo a vestire la maglia giallorossa, l’iraniano è uno dei “pupilli” di Mourinho, che ne apprezza le doti fisiche e che lo aveva già richiesto a Tiago Pinto. Nonostante questo il suo acquisto sta dividendo e non poco i tifosi romanisti sui social, che si aspettavano una campagna acquisti decisamente diversa da parte della società.

Nella notte si era parlato di un accordo raggiunto con l’Atalanta, che ha cercato di prendere la Roma per la gola cercando di tirare la trattativa per le lunghe, cosa che non è affatto piaciuta alla società. Ragion per cui Pinto ha deciso di virare su altri obbiettivi, scatenando l’ironia dei tifosi romanisti sui social.

Molti i tweet di disappunto, tra i quali spicca quello di un supporter che si chiede addirittura che fine abbia fatto Borja Mayoral, definendolo migliore dell’attaccante iraniano.

Non c’è un motivo sensato per prendere #Azmoun

1) Prendi un attaccante scarso (5 gol in 44 partite)

2) Infortunato, quindi indisponibile nell’immediato (cosa fondamentale, alla Roma serve un attaccante ora, non a metà settembre)

3) Va a giocare la Coppa d’Asia

Datemi #Zapata 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/kpFIittvuv — Gianluca Di Niro (@its_arion_) August 24, 2023

“Non c’è un motivo sensato per prendere Azmoun. 1) Prendi un attaccante scarso (5 gol in 44 partite. 2) Infortunato, quindi indisponibile nell’immediato (cosa fondamentale, alla Roma serve un attaccante ora, non a metà settembre. 3) Va a giocare la Coppa d’Asia. Datemi Zapata”. Questo uno dei tweet più polemici trovati in rete. Il suo nome dunque non ha entusiasmato la piazza, tuttavia essendo un pupillo di Mourinho non si può che sperare nel meglio sia per questo ragazzo che per la Roma.