Verona-Roma, tegola per Mourinho: esce a metà allenamento

Verona-Roma, arrivano i primi problemi per Mourinho: il calciatore abbandona anzitempo l’allenamento

Gli infortuni sono un problema che in casa Roma ormai si ripresenta da anni. Si potrebbe indicare come “colpevole” anche la società, che troppo spesso ha acquistato calciatori fragili o fuori forma, ma non si può negare anche una buona dose di sfortuna.

Basta pensare a quanti giocatori si sono dovuti fermare a causa di infortuni gravissimi alle ginocchia, come ad esempio Zaniolo e Strootman, entrambi per ben due volte, e Alessandro Florenzi, ultimo in ordine cronologico Marash Kumbulla, che si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro lo scorso aprile.

La stagione attuale non ha fatto in tempo a ricominciare che Mourinho deve fare subito i conti con i primi infortuni. Durante il corso degli allenamenti uno dei calciatori si è visto costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco, e la sua presenza adesso è fortemente a rischio per la prossima gara di campionato contro il Verona, così lo Special One rischia già di trovarsi con gli uomini contati in vista dei prossimi impegni.

Verona-Roma, prima tegola per lo Special One: il calciatore abbandona l’allenamento per infortunio

Tifosi romanisti che sono rimasti sorpresi della notizia uscita nella notte secondo cui la società avrebbe chiuso per Azmoun dal Bayer Leverkusen un operazione in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. In molti infatti sui social dichiarano che avrebbero preferito Zapata, ritenendo l’iraniano un calciatore non all’altezza degli obbiettivi della Roma.

Come se non bastasse l’ex Zenith arriva nella capitale con un infortunio, seppur lieve, che dovrebbe fargli saltare la prima partita con il Verona, per essere poi disponibile contro il Milan, ma non sarà l’unico che rischia di non esserci per la prossima gara in trasferta.

Stop in allenamento per #RenatoSanches. Condizioni da valutare in queste ore per capire se è un problema muscolare rilevante o se sarà a disposizione per Verona. #ASRoma @CorSport #VeronaRoma https://t.co/7XIwlBp81G — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 24, 2023

Durante l’allenamento odierno Renato Sanches ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare e la sua presenza per la gara contro il Verona è in forte dubbio, ed il club spera che possa essere nulla di grave e di riaverlo a disposizione in brevi tempi, ma conoscendo la tenuta fisica del portoghese non ci si può non preoccupare, soprattutto nell’ottica di un’intera stagione.