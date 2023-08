Calciomercato Roma, accordo totale per Lukaku: firma ad un passo

Calciomercato Roma, vicinissima la chiusura dell’affare che porterà Romelu Lukaku nella capitale: accordo totale raggiunto e firma imminente

Il mercato della Roma, almeno fino a questo momento, non ha regalato grandi emozioni ai tifosi. C’erano grandi aspettative attorno alla squadra di Mourinho, che veniva da una finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia, con un arbitraggio però da molti non ritenuto all’altezza

.La conseguente mancata qualificazione in Champions ha pesato e non poco sulle casse societarie, con Pinto che si è visto costretto a fare gli straordinari per cercare di venire incontro agli obblighi imposti dalla Uefa. Una sessione di trasferimenti iniziata con i botti, con gli arrivi di Aouar e Ndicka, rispettivamente svincolati da Lione e Francoforte, avevano posto i giallorossi sotto la lente d’ingrandimento, alzando le aspettative in vista della ripresa del campionato.

Gli affari in entrata poi si sono bloccati, in particolare l’acquisto di un attaccante, ruolo per il quale si è arrivati alla rischiosa scelta di aspettare le “offerte” di fine mercato, ma ancora una volta i Friedkin potrebbero aver avuto ragione.

L’affare Lukaku sembra vicinissimo alla chiusura, dopo il volo direzione Londra della società, si parla infatti di accordo totale e firma ad un passo.

Calciomercato Roma, Friedkin decisivi nell’affare Lukaku: firma ad un passo

Già lo scorso anno i Friedkin ci avevano abituato a queste “missioni” nelle quali il presidente partiva con il suo stesso aereo per andare a chiudere di persona le trattative. È successo anche con Dybala e Wijnaldum, e in entrambi i casi gli americani sono tornati vincitori.

Anche in questo caso sembrerebbe che Dan e Ryan ci siano riusciti un’altra volta. Partiti alla volta di Londra, con la missione di portare Romelu Lukaku in giallorosso, con la speranza di cambiare le sorti della prossima stagione, visto che il belga può essere davvero l’arma in più della Roma di Mouriho.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it ci sarebbe un accordo totale con il calciatore, che avrebbe deciso di sposare il progetto giallorosso, andando a formare una coppia d’attacco incredibile con Paulo Dybala, resta da trovare un accordo con il Chelsea, che però ha già fatto sapere di essere disposta a lasciarlo partire in prestito, visto che l’allenatore ha già dichiarato che non rientrerà nel progetto tecnico.