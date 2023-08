Calciomercato Roma, firma UFFICIALE

C’è l’annuncio ufficiale da parte del club: è fatta per l’arrivo del calciatore che ha deciso di cambiare squadra in questa sessione estiva di calciomercato. Ecco il comunicato della Roma.

Prosegue spedita, in casa Roma, la trattativa per l’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea. Intanto, Tiago Pinto ha piazzato un nuovo colpo: ecco tutti i dettagli in merito a questo trasferimento.

Si muove in uscita il calciomercato della Roma. In attesa della definizione dell’affare Lukaku, il club giallorosso ha piazzato Faticanti al Lecce. Il giovane centrocampista proseguirà la sua esperienza in Italia, nel massimo campionato. Lotterà per la salvezza con il Lecce che ha deciso di investire ben un milione di euro per assicurarsi le prestazione del ragazzo. La Roma, dal canto suo, s’è garantita una percentuale sulla futura rivendita di Faticanti. Nel caso in cui dovesse andar via da Lecce, i giallorossi incasserebbero ben il 35%.

Calciomercato: è ufficiale l’addio, Faticanti è un nuovo calciatore del Lecce

La trattativa è andata avanti per giorni, alla fine il direttore tecnico Corvino è riuscito a chiudere l’affare e portare a Lecce Faticanti della Roma. In Salento il calciatore avrà la possibilità di esprimere le sue qualità.

Di seguito, ecco quanto comunicato dalla Roma riguardo la cessione a Lecce di Faticanti. “Ceduto a titolo definitivo il calciatore Giacomo Faticanti che si trasferisce a Lecce. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile dei giallorossi, ha vinto la Coppa Italia Primavera 2022-2023. Ha esordito anche in Prima Squadra nel corso della partita andata in scena il 27 ottobre 2022 contro l’HJK Helsinki in Europa League. Al giocatore il più grande in bocca al lupo per questa sua nuova avventura”.