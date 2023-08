Ha già firmato con la Roma: ufficialità imminente

Calciomercato Roma, manca soltanto il comunicato definitivo ma può dirsi ufficiosamente un nuovo calciatore giallorosso. C’è la firma.

Roma scatenata sul mercato. Dopo aver chiuso per Azmoun, Ryan Friedkin e Tiago Pinto sono volati in Inghilterra per provare ad imprimere definitivamente l’accelerata decisiva all’operazione Lukaku. I tanto sospirati rinforzi per il reparto offensivo si stanno finalmente materializzando, con i giallorossi che lavorano senza sosta per regalare a Mourinho il gigante belga.

Il blitz inglese della dirigenza giallorossa è la prova tangibile della volontà della Roma di sistemare l’affare in tempi brevissimi. Contestualmente, dopo essere sbarcato nella Capitale ieri sera, Azmoun si è sottoposto alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. Come riferito da Sky, Azmoun ha già firmato per la Roma e si attende soltanto il comunicato del club per annunciare definitivamente un’operazione ormai definita in tutti i suoi aspetti. Azmoun può già considerarsi ufficiosamente giallorosso: il tutto in attesa di Lukaku…