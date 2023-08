Incontro col Chelsea per Lukaku: firma con la Roma prima di domenica

Tiago Pinto e Ryan Friedkin a cena con i dirigenti del Chelsea: sabato l’incontro formale, si punta a fare firmare Lukaku prima di domenica.

La spedizione della Roma a Londra per l’ingaggio di Romelu Lukaku procede a gonfie vele. Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono partiti dalla capitale nel pomeriggio e al termine della partita vinta dal Chelsea 3-0 a Stamford Bridge contro il Luton hanno cenato con i dirigenti dei Blues. Sabato mattina ci sarà invece un incontro formale vero e proprio in cui si studieranno nei minimi particolari i dettagli dell’affare.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la Roma è intenzionata a ingaggiare Lukaku in prestito (al massimo con diritto di riscatto, ma non con obbligo). Se il Chelsea darà il via libera si passerà alla trattativa col giocatore che ha già dato a Mourinho la sua disponibilità di massima.

Lukaku si trova attualmente a Bruxelles e potrebbe volare a Londra o addirittura a Roma per firmare il contratto con i giallorossi. Le tempistiche dipenderanno anche dal giocatore, ma la Roma per evitare ribaltoni finali vuole chiudere tutto al più presto e fare firmare l’attaccante belga prima di domenica. Non dovrebbero esserci particolari problemi dopo la telefonata di oggi tra Mourinho e Lukaku.

La quota proposta dal bookmaker inglese SkyBet per il passaggio di Lukaku alla Roma è intanto crollata da 1.66 a 1.27.

Il conto alla rovescia è già iniziato.