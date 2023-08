Lukaku alla Roma: contatto ufficiale e blitz a Londra

Aggiornamenti sulla trattativa Roma Chelsea per Lukaku: ecco cosa sta succedendo in questi ultimi giorni di calciomercato.

La Roma sta facendo sul serio ed è pronta a chiudere per Romelu Lukaku. Il belga ha dato priorità ai giallorossi accantonando la proposta della Juventus, con il quale aveva raggiunto un accordo nei mesi scorsi. Il tira e molla dei bianconeri ha infastidito Big Rom che adesso ha aperto al trasferimento alla Roma in questa sessione estiva di calciomercato. Ecco tutti i dettagli su questa trattativa, c’è una novità che riguarda l’approdo di Lukaku in giallorosso.

La Roma vuole regalare a José Mourinho un altro attaccante. Dopo Azmoun, arrivano nella Capitale ieri in prestito dal Leverkusen, i giallorossi sono pronti a chiudere per portare alla Roma Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Sky Sport, c’è stato in queste ore un contatto ufficiale con il Chelsea e la dirigenza della Roma che adesso fa sul serio per prendere l’attaccante che ha dato priorità al club di Mourinho.

Calciomercato: Lukaku alla Roma, è tutto vero

In giornata c’è stato anche un contatto ufficiale tra Mourinho e Lukaku: l’operazione tra Chelsea e Roma può chiudersi sulla base di un prestito secco. Da poco, con un volo privato, Tiago Pinto e Ryan Friedkin hanno lasciato l’Italia per andare a Londra. Si attende l’ok definitivo per programmare le eventuali visite mediche.