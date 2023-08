Lukaku-Roma, iniziato il conto alla rovescia: accordo a un passo, tutte le cifre

La trattativa per il trasferimento di Lukaku alla Roma è entrato nella sua fase più calde. Formula e cifre dell’affare: la fumata bianca è sempre più vicina.

I sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, gli spifferi che hanno mandato in tilt la città. Il primo blitz andato a vuoto per la volontà iniziale del Chelsea di non privarsi del belga con la formula del prestito. La chiusura per Azmoun e il contestuale dietrofront per Zapata. L’apertura improvvisa dei Blues.

Cronistoria di una trattativa nata in sordina e definitivamente esplosa mediaticamente nelle ultime ore. Lukaku e la Roma non sono mai stati così vicini; il sì del belga è totale, a maggior ragione dopo il colloquio telefonico avuto con José Mourinho. La posizione del Chelsea si è ammorbidita, per usare un eufemismo. Prova ne sia il blitz a Londra della dirigenza giallorossa, che vuole chiudere in tempi relativamente brevi l’operazione per allestire l’iter delle visite mediche già all’inizio della prossima settimana. Lukaku viaggia a vele spiegate verso la Capitale con la Roma che si appresta a limare gli ultimi dettagli con il Chelsea per trovare il definitivo bandolo della matassa.

Calciomercato Roma, cifre e formula del colpo Lukaku: ultimi dettagli da limare

A fare il punto della situazione è stato Daniele Trecca che, ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, ha fornito ulteriori ragguagli sull’operazione Roma-Chelsea per Lukaku.

Ecco quanto riferito sull’argomento: “Affare imbastito con un prestito molto oneroso, sulla base di 8-10 milioni di euro senza obbligo di riscatto. Il Chelsea parteciperà in parte all’ingaggio del calciatore, con la Roma che dovrebbe attestarsi come cifre di ingaggio su quelle che l’Inter corrispondeva al belga fino al giugno scorso.”

Eleonora Trotta ha ribadito come la volontà della Roma sia quella di provare a chiudere l’affare entro domani. Ad ogni modo trapela ottimismo sulla chiusura di un’operazione che, se condotta in porta, potrebbe stravolgere positivamente il finale della campagna acquisti giallorossa.