Lukaku-Roma, non è ancora finita: la formula che spariglia le carte

Calciomercato Roma, le mosse di Pinto dopo l’approdo nella Capitale di Azmoun: la suggestione Lukaku non è ancora tramontata. Incastro a sorpresa.

Dopo aver messo le mani su Azmoun, che da poche ore è approdato nella Capitale per svolgere già domani le visite mediche di rito e mettersi subito a disposizione di José Mourinho, la Roma sta continuando a tastare il terreno per valutare eventuali occasioni.

L’acquisto dell’iraniano, infatti, potrebbe fungere da apripista per la classica ciliegina sulla torta a cui la Roma sta lavorando da diverse settimane. Sfumato definitivamente Zapata, i giallorossi stanno battendo altre piste. Negli ultimi giorni il profilo di Romelu Lukaku è ritornato prepotentemente in auge dopo i sondaggi esplorativi effettuati dai giallorossi. Sotto questo punto di vista il fattore tempo potrebbe arridere alla Roma. Il Chelsea, infatti, preferirebbe trovare a Lukaku una soluzione a titolo definitivo ma per adesso il belga ha rifiutato le offerte arabe perché convinto di approdare alla Juve. Dal canto suo, dopo il dietrofront del Chelsea per Vlahovic ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola.

Calciomercato Roma, le ultime sulla pazza idea Lukaku

La Roma osserva il da farsi, consapevole delle difficoltà di un’operazione in realtà non ancora cominciata proprio per la volontà del Chelsea, per adesso, di non accettare la formula del prestito con diritto di riscatto.

Accostato anche al Milan, Lukaku contiene a tenere su le spine i tifosi di diversi club di Serie A. A fare il punto della situazione sull’argomento è stato libero.it. Secondo quanto riferito da libero.it, infatti, una soluzione praticabile per la Roma potrebbe portare ad imbastire l’affare in prestito con almeno tre/quarti dello stipendio pagato dai giallorossi. In questo modo i Blues risparmierebbero sull’ingaggio del calciatore, ammorbidendo la loro posizione. Si tratta chiaramente di un’eventualità non ancora approfondita proprio perché°é, ribadiamolo, Chelsea a Roma non si sono ancora messe a trattare sedute attorno allo stesso tavolo. Lo scenario, però, potrebbe portare a nuovi importanti sviluppi.