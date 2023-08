Roma a Londra per Lukaku: la risposta definitiva ha già una data

Dall’Inghilterra arrivano nuovi importanti aggiornamenti sullo stato della trattativa tra Lukaku e la Roma. La posizione del gigante belga.

Entrata nella sua ultima settimana, la sessione estiva di calciomercato sta tenendo con il fiato sospeso i tanti tifosi che aspettano con ansia indiscrezioni sulle rispettive squadre del cuore. A fare la voce grossa nelle ultime è stata soprattutto la Roma.

Dopo aver chiuso l’operazione Azmoun, che ha già apposto la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi, la Roma è in pressing per Lukaku. L’apertura del Chelsea, che si è finalmente deciso ad aprire alla formula del prestito, ha letteralmente sparigliato le carte. Ryan Friedkin e Tiago Pinto sono volati a Londra per accelerare definitivamente un affare già impostato nelle sue linee essenziali. Ad ogni modo trapela comunque ottimismo sulla chiusura dell’operazione, sebbene le parti siano ancora al lavoro per il definitivo bandolo della matassa.

Lukaku-Roma, il belga si prenderà il week-end per decidere

A fare il quadro complessivo della situazione ci ha pensato Sky Sports Uk, secondo cui Lukaku non avrebbe ancora fornito la risposta definitiva alla proposta della Roma. Il belga vorrebbe prendersi ancora qualche giorno per valutazione con attenzione l’offerta giallorossa. Dal canto suo la Roma è balzata in pole position nella corsa al calciatore e conta di capitalizzare il vantaggio acquisito.

Il blitz londinese dell’establishment giallorosso è una prova tangibile della volontà della Roma di giungere in tempi rapidi all’intesa. Trapela ottimismo sulla positiva definizione di un affare che però, ribadiamolo, non è ancora concluso. La Roma dovrà infatti trovare l’accordo definitivo sia con il Chelsea, molto probabilmente sulla base di un prestito oneroso da circa 8-10 milioni con diritto di riscatto, sia con il calciatore. Da capire, infatti, se e come i londinesi contribuiranno al pagamento dell’ingaggio del belga, che darà la sua risposta definitiva molto presumibilmente all’inizio della prossima settimana.