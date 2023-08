Verona-Roma, tripla assenza ufficiale

Verona-Roma, tra i convocati in vista del match in programma sabato alle 20:45 saranno addirittura tre gli assenti per il mister

Il campionato è ormai iniziato, e la Roma si appresta a scendere in campo per il match valido per la seconda giornata della Serie A 23/24 in trasferta contro il Verona. La partita sarà ricca di insidie, soprattutto visto quanto successo nella gara d’esordio, dove i giallorossi non sono risusciti a conquistare i tre punti in casa contro la Salernitana.

Unica nota positiva la prestazione del Gallo Belotti, che ha scacciato i fantasmi della passata stagione, dove non era mai riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, segnando ben tre gol di cui uno annullato per questione di millimetri.

Nonostante questo la Roma sta ancora intervenendo sul mercato per migliorare il pacchetto offensivo a disposizione di Mourinho, dopo che la società ha già portato nella capitale l’iraniano Azmoun, calciatore già seguito dallo Special One.

In vista della gara di domani ci sono già i primi problemi dell’allenatore, che dovrà fare i conti con ben tre assenze che rischiano di compromettere il risultato finale.

Verona-Roma, guai per l’allenatore: ufficiali tre assenze pesantissime

Il Verona si appresta ad ospitare la Roma nella seconda gara di Serie A dopo la convincente vittoria in trasferta contro l’Empoli all’esordio. Baroni è dunque alla caccia dei primi 3 punti della nuova stagione tra le mura amiche e davanti ai propri rifosi.

Dall’altro lato anche Mourinho vuole i primi 3 punti della stagione, dopo essersi fatto sfuggire la vittoria all’esordio contro la Salernitana ed un super Candreva. I giallorossi ritroveranno capitan Pellegrini e Paulo Dybala, grandi assenti all’esordio stagionale, ma non ci sarà il nuovo acquisto Azmoun.

Dall’altra parte invece i gialloblu dovranno fare i conti con 3 assenze importantissime, ovvero quelle di Lazovic Braaf e Henry, che si sono aggiunti alla lista degli infortunati. Tornano invece a disposizione dell’allenatore Faraoni e Hyen, mentre arriva l prima chiamata per Sardar, nuovo acquisto della società, ecco la lista dei convocati stilata dall’allenatore Marco Baroni.

PORTIERI: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli;

DIFENSORI: 2 Amione, 3 Doig, 5 Faraoni, 6 Hien, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 32 Cabal, 42 Coppola;

CENTROCAMPISTI: 14 Joselito, 18 Hongla, 24 Terracciano, 25 Serdar, 28 Patanè, 33 Duda, 80 Cisse, 90 Folorunsho;

ATTACCANTI: 11 Djuric, 20 Saponara, 26 Ngonge, 77 Mboula, 99 Bonazzoli.