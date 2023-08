Allarme Dybala, guaio fisico e cambio per la Joya che lascia il match al minuto 66. Il suo posto è preso da Solbakken

Ha chiesto il cambio Paulo Dybala, poco dopo l’ora di gioco per quello che senza dubbio è un problema muscolare che ha colpito la Joya durante il match contro il Verona che la Roma sta perdendo 2-1 dopo che Aoaur, entrato in campo nella ripresa, lo ha riaperto con un colpo di testa.

Prima l’uscita dal campo di Zalewski, per un colpo tra testa e torace, poi l’ultimo cambio a disposizione di Mourinho bruciato per il problema muscolare per l’argentino che, ricordiamo, era al debutto in campionato dopo aver saltato la Salernitana per squalifica.

Allarme Dybala, le condizioni

Dybala si è toccato la coscia per qualche secondo. Poi nel momento dell’uscita dal campo lo ha fatto col broncio e si è messo subito a discutere con lo staff medico della Roma. Vedremo ovviamente nelle prossime ore di cosa si tratta, ma sicuramente in vista del Milan, prossimo match della squadra di Mourinho, che si presenterà venerdì sera all’Olimpico, non arrivano delle buone notizie.

Già da domani, qualora servissero, dovrebbero arrivare degli esami strumentali per capire il problema fisico della Joya. Magari si tratta solamente di un affaticamento e niente di più, ed è quello che, evidentemente, sperano i tifosi della Roma ma anche Mourinho.