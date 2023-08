Formazioni ufficiali Verona-Roma, rivoluzione in mezzo: Dybala c’è

Formazioni ufficiali Verona-Roma, ecco le scelte di Mourinho per la gara del Bentegodi. In mezzo al campo rivoluzione. Dybala dal primo minuto

Tra poco scende in campo la Roma per una partita che, onestamente, vista la giornata che è passata con le notizie in arrivo su Lukaku, è passata in secondo piano. Ma si gioca, e i giallorossi di Mourinho hanno come obiettivo quello di mettersi subito alle spalle il pareggio con la Salernitana al debutto all’Olimpico. Non sarà facile, ma onestamente non si può sbagliare.

Rientrano Dybala e Pellegrini. Due pilastri di questa Roma che cerca la prima vittoria in questa stagione. Due elementi fondamentali nello scacchiere tattico dello Special One, quelli – soprattutto la Joya a dire il vero – che possono con una giocata decidere il match.

Formazioni ufficiali Verona-Roma, le scelte di Mourinho

Ecco quindi quelle che sono le scelte dello Special One in vista della gara del Bentegodi contro il Verona, che al debutto ha vinto ad Empoli e che quindi già è riuscito a prendersi tre punti fondamentali per quello che è il proprio cammino in questa stagione alla ricerca della salvezza.

Insomma, ecco le scelte di Mourinho con la Roma che scenderà in campo con il solito 3-5-2: Rui Patricio in porta, confermata la difesa con Mancini, Smalling e Llorente. A centrocampo Paredes dal primo minuto in mezzo, con Kristensen largo da un lato e Zalewski dall’altro. I due interni saranno Pellegrini e Cristante, con Aouar che inizialmente partirà dalla panchina. Davanti, al fianco di Belotti alla ricerca ancora di reti dopo la doppietta alla prima giornata, spazio ovviamente a Paulo Dybala. Sempre in attesa di Romelo Lukaku.