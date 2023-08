Lukaku e Dybala, l’ex esalta la Roma: “Coppia da oltre 30 gol”

Lukaku e Dybala possono essere un tandem d’attacco devastante secondo l’ex giallorosso che si sbilancia: “Coppia da oltre 30 gol”

Fin ora il mercato giallorosso non ha entusiasmato i tifosi, che dopo una clamorosa cavalcata in Europa League speravano in una campagna acquisti decisamente diversa da parte di Tiago Pinto e la società, soprattutto dopo l’annuncio della permanenza di Mourinho sulla panchina.

Tuttavia la società si è vista costretta a fare i conti con le difficili condizioni economiche in cui riversa il club, con Pinto che si è visto costretto a generare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per non rischiare di andare incontro a sanzioni pesanti a parte della Uefa.

Gli affari in entrata poi si sono bloccati, in particolare l’acquisto di un attaccante, ruolo per il quale si è arrivati alla rischiosa scelta di aspettare le “offerte” di fine mercato, ma ancora una volta i Friedkin potrebbero aver avuto ragione.

Il possibile arrivo di Lukaku in giallorosso rivoluzionerebbe gli equilibri della Serie A, con la possibile coppia Dybala Lukaku che proprio secondo l’ex giallorosso sarebbe addirittura una “Coppia da oltre 30 gol”.

Lukalu e Dybala, l’ex giallorosso si esalta: “Coppia da oltre 30 gol”

La clamorosa notizia del volo della famiglia Friedkin in direzione Londra per trattare il prestito oneroso di Romelu Lukaku dal Chelsea ha scosso non solo l’ambiente romanista, ma l’intera Serie A. La tratta è stata infatti la più seguita tramite i siti che monitorano i voli internazionali, a dimostrazione ancora una volta della grande follia del tifoso romanista.

L’arrivo del belga in giallorosso potrebbe rivoluzionare le gerarchie della prossima stagione, ponendo molta attenzione sulla squadra di Mourinho. L’ex giallorosso Sandro Tovalieri, intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay, ha spiegato il suo pensiero su questo possibile trasferimento, e sul potenziale tandem d’attacco formato dalla coppia Dybala-Lukaku.

“Dybala-Lukaku diventa una delle coppie più forti del campionato. Possono fare 30 gol in due, anche qualcosa di più. Fermo restando che le squadre che lottano al vertice hanno attaccanti importanti. Io li metterei nel podio tra le coppie d’attacco più importanti del campionato.”

L’ex Roma ha poi aggiunto: “Se Lukaku arriva alla Roma a lui va il soprannome del Cobra: è un cecchino infallibile dentro l’area di rigore.” L’ex Inter porterebbe i gol e soprattutto altri centimetri alla squadra dello Special One, cose che sono mancate nel corso della passata stagione.