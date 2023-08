Lukaku firma con la Roma: l’annuncio ufficiale

Lukaku, la firma con la Roma sempre più vicina, a sorpresa ecco l’annuncio ufficiale che fa felici i tifosi giallorossi

Romelu Lukaku è uno di quei calciatori in grado di cambiare le sorti della stagione della Roma, lo ha dimostrato con l’Inter, quando alla stagione d’esordio trascinò la squadra con i suoi gol allo scudetto, e lo ha dimostrato ampiamente anche in Inghilterra, dove seppur non risultando dominante come in Serie A, ha sempre trovato la via della rete con continuità.

I Friedkin hanno deciso di puntare su di lui, tuttavia non era stato possibile fare un tentativo concreto fino alla giornata di ieri, quando il Chelsea ha deciso di aprire anche al trasferimento in prestito del calciatore.

Da li in poi è partita la missione della proprietà americana a Londra, per incontrarsi appunto con i dirigenti del Chelsea e sperare di ottenere il si oltre che del calciatore che del club inglese, nel frattempo l‘attaccante si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non lasciano spazio all’immaginazione e che hanno fatto saltare dalla sedia i tifosi romanisti.

Lukaku, arriva la firma con la Roma: ecco l’annuncio ufficiale

Romelu Lukaku è stato l’oggetto del desiderio di molti club di Serie A, su tutti Inter e Juventus, che hanno provato in tutti i modi a riportarlo in Italia. I nerazzurri sono la squadra che si è mossa per prima per lui, ma l’inserimento della Juventus, ma soprattutto il comportamento del belga, hanno portato al ripensamento di Marotta.

I bianconeri invece volevano cedere Vlahovic per arrivare al belga, tuttavia la richiesta di scambio, più il conguaglio di circa 40 milioni non ha convinto il Chelsea, che ha aspettato fino all’ultimo per trovare un buon compratore per Lukaku.

Quando la dirigenza ha deciso di aprire al prestito i Friedkin non ci hanno pensato due volte, e in poche ore avevano già raggiunto un accordo con il calciatore, e adesso i contatti con la società inglese per il trasferimento del centravanti sono ben avviate.

Lo stesso Lukaku ha ammesso l’imminente trasferimento nella capitale, ecco le sue parole al giornale belga “Le Soir”: “Domani parto a Roma per firmare con ì giallorossi”, manca ancora l’accordo ufficiale, tuttavia i tifosi dopo queste parole possono ben sperare per la buona riuscita dell’affare.