Lukaku, incontro in corso: l’offerta della Roma al Chelsea

Lukaku, incontro in corso tra la dirigenza romanista e quella del Chelsea per trattare la cessione del belga: ecco l’offerta giallorossa

La Roma ha deciso di provare ad aspettare fino all’ultimo per cercare di regalare a José Mourinho un colpo che possa cambiare le sorti della stagione appena cominciata. Ad oggi però i giallorossi hanno deluso le aspettative sul mercato, soprattutto per la poca pianificazione dimostrata nell’arco di questi due mesi.

Abraham è infortunato dall’ultima giornata dello scorso campionato, e la società si è mossa molto tardi per rimpiazzarlo, ma quello che ha preoccupato veramente i tifosi romanisti sono i tanti no incassati da Tiago Pinto. Morata e Scamacca erano i due principali obbiettivi del gm portoghese, che ha seguito queste due piste decisamente per troppo tempo, ma soprattutto troppo onerose, ragion per cui secondo molti avrebbe dovuto mollare prima la presa per potersi concentrare al meglio su obbiettivi più facili da raggiungere.

Dopo Marcos Leonardo e Zapata, entrambi sfumati dopo una lunga trattativa i tifosi pensavano di doversi “accontentare” dell’iraniano Azmoun, che però è stato molto condizionato dagli infortuni negli ultimi anni, a sorpresa però i Friedkin hanno deciso di voler provare a portare nella capitale un altro grande nome, ovvero quello di Romelu Lukaku, per il quale il Chelsea ha finalmente aperto al prestito.

Ieri il volo direzione Londra dei Friedkin per cercare di strappare Romelu Lukaku al Chelsea, la proprietà americana è riuscita ad incassare ancora una volta il si del calciatore, rimane però da trattare col club inglese, che ha già fatto sapere di essere disposto a farlo partire in prestito con diritto di riscatto, con i giallorossi che stanno provando a limare gli ultimi dettagli di una trattativa che sembrava impossibile, ma che ad oggi è solo ccomplicata (e forse neanche tropppo).

Secondo quanto riportato da SkySport, è ufficialmente iniziato l’incontro tra la Roma e il Chelsea per sbloccare la trattativa che porterebbe nella Capitale Romelu Lukaku. L’obiettivo è trovare l’accordo sulla base di un prestito secco oneroso a circa 5 milioni e un contratto da circa 7/8 milioni per il belga.

Questo sarebbe un colpo che potrebbe rilanciare le sorti della stagione romanista, nel frattempo cresce di nuovo l’entusiasmo dei tifosi, che sperano di avere l’attaccante ex Inter in rosa per poter tornare prepotentemente tra le prime quattro.