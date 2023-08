Lukaku, salta il nuovo incontro tra Roma e Chelsea

C’è un aggiornamento relativo a Romelu Lukaku: ecco tutti i dettagli in merito a questo incontro saltato tra Roma e Chelsea per il calciatore.

Sono ore cruciali riguardo il trasferimento alla Roma di Romelu Lukaku: il bomber belga è balzato in cima alla lista dei desideri della squadra giallorossa. Dopo aver definito il colpo Azmoun, Tiago Pinto ha accelerato anche per l’attaccante del Chelsea che è in rotta con il club londinese. Il giocatore, che lo scorso anno ha militato in Italia all’Inter, avrebbe aperto all’approdo a Roma ma prima servirà un accordo con gli inglesi che dovranno cedere Lukaku alla Roma in prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ieri sera è iniziata la missione della Roma che è partita alla volta di Londra per intavolare la trattativa con il Chelsea. Protagonisti Tiago Pinto insieme a Ryan e Dan Friedkin. L’obiettivo è concordare tutti i termini per poter ufficializzare l’arrivo alla Roma di Lukaku entro la prossima settimana.

Calciomercato Roma: salta l’incontro per Lukaku, i motivi

C’è bisogno ancora di un po’ di tempo prima della chiusura dell’affare: le parti sono a lavoro per trovare l’intesa di massima e chiudere al più presto questa trattativa di calciomercato che sta tenendo in attesa tantissimi tifosi giallorossi. In molti sperano in una repentina chiusura dell’affare, intanto da Londra arrivano segnali confortanti nonostante il mancato incontro tra le due dirigenzen.

Non è previsto alcun vertice di mercato tra Roma e Chelsea per Lukaku. Per stasera, dunque, non ci sarà l’incontro per discutere di Lukaku. Le parti e hanno già discusso, approfonditamente, nelle scorse ore. L’agente dell’attaccante belga avrà un contatto telefonico sia con i Blues che con la dirigenza giallorossa per discutere dei termini economici relativi all’ingaggio dell’attaccante. Si respira cauto ottimismo riguardo il buon esito della trattativa che potrà portare alla Roma Lukaku in questa sessione estiva di calciomercato 2023.