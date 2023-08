Lukaku, terminato il primo round: Pinto ha detto no

Lukaku – Roma, dopo ore di colloqui termina così il primo round tra giallorossi e Chelsea per portare il belga in Italia: Pinto però dice no

Il mercato della Roma, almeno fino al momento, non è riuscito ad entusiasmare i tifosi giallorossi, che al contrario chiedevano a gran voce alla società un colpo che potesse rilanciare le sorti della stagione appena cominciata.

Non è stato, e non sarà ancora semplice accontentare Mourinho, che però osserva con particolare attenzione questi ultimi giorni di trattative. Lo Special One spera infatti di accogliere Romelu Lukaku, che aveva avuto sotto la sua guida anche al Chelsea e al Manchester United, un attaccante che potrebbe far fare il salto di qualità alla società romanista.

Nelle ultime ore sono arrivate diverse notizie sul belga, tra cui una secondo la quale il calciatore avrebbe dichiarato ad un giornale del suo paese che domani ci sarebbe stato il fatidico trasferimento nella capitale, con annessa firma del contratto.

L’accordo con il Chelsea però non è ancora arrivato, e cominciano a circolare diverse news che smentiscono quanto detto dal centravanti ex Inter.

Lukaku – Roma, terminato il primo round con i Blues: Pinto ha detto no

Sono ore decisive per l’esito della trattativa che dovrebbe portare Romelu Lukaku di nuovo alla corte di Mourinho. I giallorossi si sono mossi tardi, volendo aspettare gli ultimi giorni di mercato per sondare la possibilità di un grande affare last minut, ed il belga sembra essere proprio quel nome in grado di dare nuovo entusiasmo alla piazza romanista.

In pochi ci credevano, almeno fino al volo dei Friedkin direzione Londra, per trattare direttamente con il Chelsea, che nel frattempo ha dichiarato di essere disponibile ad un trasferimento in prestito del belga.

Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe stato proprio l’ex Inter ad ammettere un suo trasferimento nella capitale già domani per firmare il contratto, “Sono un po’ nervoso, ma domani vado a Roma per firmare”.

La @OfficialASRoma tratta a oltranza per #Lukaku: terminato il primo incontro dove è stata confermata la formula del prestito secco oneroso. I tempi però potrebbero essere lunghi https://t.co/z8dCUcBGf1 pic.twitter.com/vPQOhCBULe — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 26, 2023

Secondo le ultime notizie, riportate da SkySport Pinto avrebbe però smentito queste parole, chiudendo di fatto ad un trasferimento immediato nella capitale. Chelsea e Roma si dovranno incontrare ancora prima di arrivare alla così detta fumata bianca, tuttavia filtra ottimismo verso la buona riuscita dell’affare.