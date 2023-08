Probabili formazioni Verona-Roma: Mourinho ha solo due dubbi

Verona-Roma, ecco le probabili scelte degli allenatori José Mourinho e Marco Baroni e dove vedere la gara in diretta televisiva

Verona-Roma sarà la gara che chiuderà il sabato della seconda giornata della Serie A alle 20:45. Giallorossi chiamati al riscatto dopo non esser riusciti a centrare la vittoria con la Salernitana, ma che possono abbracciare il nuovo acquisto Azmoun, attaccante iraniano arrivato dal Leverkusen.

Non è certo l’acquisto che si aspettavano i tifosi, che non hanno accolto con grande entusiasmo la notizia del suo approdo alla corte di Mourinho. Lo Special One però è ancora fiducioso, dopo il volo della famiglia Friedkin direzione Londra per portare nella capitale Romelu Lukaku, per il quale il Chelsea ha aperto al trasferimento in prestito.

Sono ore che possono dunque essere decisive per le sorti della stagione romanista, tuttavia l’imperativo è rimanere concentrati in vista della prossima gara in trasferta contro il Verona, che sarà certamente ricca di insidie.

Il Gallo Belotti potrebbe godere di un ritrovato entusiasmo dopo l’eccellente prestazione all’esordio, condita da ben tre gol, di cui uno annullato per una questione di centimetri. Toccherà a lui portare il peso dell’attacco romanista, nel quale ci sarà anche il ritorno di Paulo Dybala dopo aver scontato la squalifica alla prima giornata.

Verona, Roma, probabili formazioni e diretta tv: tutte le info sul match del Bentegodi

La sfida odierna tra Verona e Roma in programma alle 20:45 potrebbe essere l’occasione per gli uomini di Mourinho per cercare di conquistare i primi tre punti della stagione dopo il pareggio interno contro la Salernitana di Paulo Sousa.

Lo Special One arriva a questa partita con più certezze rispetto all’esordio stagionale, grazie al ritorno tra i titolari di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, dopo aver scontato la squalifica della prima giornata e con un Aouar in grande spolvero durante le prime uscite con questa maglia. Gli unici due dubbi riguardano le fasce: Kristensen e Zalewski partono leggermente favoriti su Karsdorp e Spinazzola, quest’ultimo peggiore in campo contro la Salernitana.

Dall’altro lato Baroni deve fare ancora i conti con gli infortunati, su tutti quello di Lazovic, che rischia di essere un’assenza pesante per i gialloblu, che potranno comunque fare affidamento sul ritorno di Faraoni. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, e sarà dunque possibile vederla in streaming anche su dispositivi mobili grazie all’app dedicata, e su Sky qualora fosse compreso Danz nel pacchetto sport, ecco invece quali saranno le possibili scelte dei due allenatori:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Bonazzoli. All: Baroni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti. All: Mourinho