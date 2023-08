“Slegato da Lukaku”: nuovo affare Roma-Chelsea, ‘soffiata’ clamorosa

Ore bollenti per il passaggio di Lukaku alla Roma: il cerchio con il cerchio, però, potrebbe allargarsi. Il punto della situazione.

Il blitz della Roma in Inghilterra per chiudere definitivamente l’affare Lukaku sta inevitabilmente monopolizzando l’attenzione mediatica. I giallorossi, dopo i contatti positivi avuti con i Blues in mattina, vogliono scrivere la parola fine ad un affare nato in sordina e che con il passare delle ore è divenuto sempre più concreto.

L’apertura dei londinesi alla formula del prestito, da tempo messa sul piatto dalla Roma, ha rappresentato un vero e proprio turning point dell’operazione. Forte del sì di ‘Big Rom’, che ha già avuto un contatto diretto con Mourinho, la Roma ha ormai il coltello dalla parte del manico. Del resto i rapporti con il Chelsea sono ormai consolidati, come ha già dimostrato la positiva conclusione dell‘affare Abraham. E proprio il futuro dell’attaccante inglese, attualmente fermo ai box per infortunio, contestualmente al sempre più probabile sbarco di Lukaku nella Capitale, è tornato al centro dell’attenzione.

Calciomercato Roma, da Abraham a Lukaku: il punto della situazione e i possibili intrecci con il Chelsea

Stando così le cose, infatti, non è escluso che nella prossima sessione estiva di calciomercato il profilo di Abraham ritorni ad essere accostato con una certa insistenza al Chelsea. Approfondendo l’affare Lukaku-Roma, il ‘Telegraph’ ha passato in rassegna anche i possibili scenari legati al futuro di Abraham.

Secondo quanto riferito, trapelerebbero ottime sensazioni sulla positiva chiusura dell’affare Roma-Chelsea per Lukaku, anche se i giallorossi preferirebbero definire l’operazione non inserendo l’obbligo di riscatto. Un altro tema che si approfondirà è relativo al pagamento dell’ingaggio. Il rapporto ormai gelido tra il calciatore e il Chelsea, però, potrebbe agevolare in maniera determinante la Roma. Per quanto concerne le voci sul futuro di Abraham, invece, si tratta di una pista non ancora calda. Qualche spiffero c’è stato ma è ancora troppo presto per far nascere una vera e propria trattativa. Ad ogni modo, qualora dovesse essere imbastita nei prossimi mesi, il ritorno di Abraham al Chelsea sarebbe slegato dall’approdo di Lukaku alla Roma. Ormai sempre più vicino.