Trattativa Lukaku: la posizione della Roma e le ultime da Londra | ASRL

Lukaku alla Roma, cresce l’attesa dei tifosi per il lieto fine di una trattativa che però non è ancora conclusa: le ultime notizie da Londra.

Calma e sangue freddo. Mai come quest’anno, il calciomercato della Roma ha costretto tifosi e addetti ai lavori a dotarsi di questi due preziosi optional nel seguire le trattative giallorosse, soprattutto sul fronte attaccanti.

A questo mantra, non può sottrarsi l’operazione Romelu Lukaku che, visto il calibro di giocatore e numeri trattati, impone una buona dose di pazienza.

Lukaku allla Roma: la posizione dei giallorossi

Nelle ultime ore, dal Belgio sono arrivate alcune dichiarazioni (presunte?) del bomber belga, che parlano di un arrivo nella Capitale nella giornata di domenica. Secondo quanto appreso da asromalive.it, tuttavia, le tempistiche non sono così immediate. Seppur improntate all’ottimismo, le informazioni che trapelano dai due club evidenziano la necessità di nuovi colloqui per arrivare all’accordo definitivo, con il Chelsea e con il giocatore.

Il probabile trasferimento di Lukaku alla Roma avverrà con la formula del prestito oneroso (tra i 5 e gli 8 milioni di euro) senza diritto di riscatto.