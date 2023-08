Ultim’ora Dybala: il Milan a rischio

Ultim’ora Dybala, ecco quelle che sono le ultime notizie che arrivano attorno alle condizioni della Joya uscito anzitempo dalla gara contro il Verona

Due giornate, delle quali una in campo, e Dybala rischia di non essere disponibile, questa volta per infortunio, al terzo match della stagione, dopo l’infortunio che lo ha costretto al cambio questa sera. La Joya è uscita poco dopo l’ora di gioco. Un’uscita dal campo che ha fatto subito preoccupare i tifosi giallorossi.

Per Dybala si è trattato, secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sport, di un problema all’adduttore destro. Lui si è reso subito conto del problema e che chiesto il cambio e si spera che tutto possa essere risolto senza chissà quali problemi. Certo, l’allarme è stato lanciato: il Milan è a rischio.

Ultim’ora Dybala, la situazione

Sul tema Dybala ha parlato anche il giornalista di Dazn Turci, che ha spiegato che si tratta di un affaticamento all’adduttore secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni. Inoltre, Dybala, nel momento in cui è uscito dal campo, avrebbe rassicurato i compagni dicendo di stare bene.

Vedremo quali saranno le notizie ufficiali che usciranno nella giornata di domani e soprattutto se lo staff tecnico della Roma riterrà opportuno far sostenere a Dybala degli esami strumentali. In ogni caso la sfortuna continua a perseguitare i giallorossi, alle prese anche con il problema a Zalewski.