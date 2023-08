Verona-Roma, la sentenza social: “Toglietelo subito”

Verona-Roma, la sentenza è social: “Toglietelo subito”. I tifosi giallorossi sono scatenati e non le mandano a dire. Ecco con chi ce l’hanno

Alla fine del primo tempo la Roma è sotto 2-0 sul campo del Verona. C’è da riprendersi. Un match che ha regalato pure una traversa centrata da Cristante, un’ammonizione per simulazione a Dybala e un rigore prima concesso e poi negato – ma non c’era il tocco di mano – per un fuorigioco. Nel mirino dei tifosi giallorossi ci è finito però Rui Patricio, colpevole nell’occasione del gol dei padroni di casa con una respinta corta, dopo un tiro dai 25 metri, che ha aperto le porte al vantaggio del Verona. E sui social i commenti sono tutt’altro che benevoli nei confronti del portiere portoghese.

Sì, sul banco degli imputati c’è lui, Rui Patricio, che ha ancora un anno di contratto e che probabilmente vestirà per l’ultimo anno la maglia della Roma. Le possibilità di rinnovo sono pressoché nulle. Ma c’è qualcuno che vorrebbe che andasse via subito, ma Svilar, che è il secondo giallorosso, non ha mai convinto.

Verona-Roma, tifosi contro Rui Patricio

“La sua fortuna è quella di essere allenato da un tecnico del suo Paese” scrive qualcuno sui social. Altri chiedono il cambio immediato (insieme alla scritta SPQR dalla maglia che tanto bene non ha portato), un altro utente invece scrive questo: “Se perdiamo sta partita smetto di guardare fino a quando leggerò “Rui Patricio” tra i titolari. Basta veramente, è stato il portiere peggiore dello scorso campionato la priorità doveva essere prendere la punta e un portiere. Il resto dopo”.

Insomma, Rui Patricio nel mirino dei tifosi. Che un poco di ragione, onestamente, ce l’hanno. Sì, non è la prima volta che il portoghese non riesce a trasmettere sicurezza ai compagni. E quella di stasera è un’altra prova inconfutabile di questo. Sì, magari a un’occasione tra i pali, in questa ultima partita di calciomercato, Pinto la potrebbe cercare.