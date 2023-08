Voti Verona-Roma 2-1, difesa horror: fioccano le insufficienze

Voti Verona-Roma, i giallorossi perdono al Bentegodi non riuscendo nemmeno a sfruttare la superiorità numerica nel finale

Fatal Verona. La Roma perde al Bentegodi. E “conquista” la prima sconfitta della stagione. Un primo tempo che ha indirizzato il match, con il doppio colpo di Duda e Ngonge in pieno recupero che hanno permesso ai padroni di casa di Baroni di conquistare la seconda vittoria della propria stagione. Giallorossi ancora a secco, e venerdì all’Olimpico arriva un Milan in grande spolvero.

Una serata storta. Che la squadra di Mourinho non è riuscita a rimettere in piedi in nessun modo, nemmeno negli oltre 10 minuti di recupero quando il Verona è rimasto in dieci minuti. Beh, la Roma ha avuto la superiorità numerica per quasi un quarto d’ora, ma Montipò di grosse parate non ne ha dovute fare. E così arriva il primo stop, inaspettato. Perché il calendario con Salernitana e Verona, appunto, sembrava alla portata della squadra giallorossa. Non è stato così. Un solo punto in due partite. Male.

Voti Verona-Roma, ecco i nostri giudizi

Una Roma anche sfortunata, visto che ha centrato due traverse: la prima con Cristante con un colpo di testa, la seconda con Pellegrini direttamente su calcio di punizione. Insomma, i giallorossi hanno creato, con il Verona bravo nel primo tempo a trovare due reti nelle uniche due sbavature della retroguardia di Mourinho.

Adesso le attenzioni, ovviamente, vanno tutte verso quelle che sono le condizioni di Dybala, alle prese come detto prima con un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore. Da valutare, anche, le condizioni di Zalewski, uscito all’inizio della ripresa dopo un durissimo e bruttissimo colpo subito alla testa. L’esterno ha lasciato fortunatamente il campo sulle proprie gambe.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 3,5; Mancini 5, Smalling 4, Llorente 4,5 (46′ El Shaarawy 6); Kristensen 5 (46′ Spinazzola 6) Cristante 6, Paredes 4,5 (46′ Aouar 6,5), Pellegrini 6,5, Zalewski 6 (50′ Karsdorp) 6; Belotti 6, Dybala 6 (68′ Solbakken 4).

Marcatori: 4′ Duda; 48′ Ngonge; 56′ Aouar.