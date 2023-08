Lukaku alla Roma, ore caldissime: l’aereo dei Friedkin è in Inghilterra

Lukaku alla Roma, sono ore caldissime in Inghilterra dove è atterrato anche un aereo della flotta dei Friedkin. Ecco quello che potrebbe succedere questa sera

Una trattativa serrata che sembra essere entrata proprio nella fase calda. Ryan Friedkin e Pinto sono a Londra per cercare di prendere il giocatore mentre pochi minuti fa un aereo della flotta dei Friedkin è atterrato in Inghilterra, partito da Ginevra. Non sappiamo se dentro ci sia Dan, il proprietario della Roma, ma la sensazione è che davvero possa esserci il presidente per chiudere l’affare.

Lukaku alla Roma, quindi, è nella fase calda. I proprietari del Chelsea comunque stanno vedendo la partita dello Strasburgo in attesa che i vertici giallorossi trovino l’accordo per l’ingaggio dell’attaccante belga. Poi rimarranno in essere solamente gli ultimi dettagli da sistemare, quelli che servono per il via libera definitivo.

Insomma, 24 ore decisive. Magari Lukaku già domani potrebbe salire sull’aereo presidenziale – così come è stato per Mourinho – e presentarsi a Trigoria. Sarebbe un colpo da novanta quello del belga, accostato in questa sessione di mercato prima all’Inter, poi tradita in attesa della Juventus. Ma questo continuo tentennamento bianconero ha aperto le porte alla Roma, che ha annusato quello che potrebbe essere un affare clamoroso e che ormai è pronta a chiuderlo.

Ore caldissime quindi. Ore di attesa per tutti i tifosi giallorossi che hanno monitorato quell’aereo atterrato in Inghilterra pochi minuti fa e che potrebbe (condizionale d’obbligo) aver trasportato Dan per la firma su questo colpo di mercato.