Lukaku-Roma, fumata bianca sempre più vicina: summit decisivo

La trattativa per il passaggio di Lukaku alla Roma è entrata nella sua fase più calda: incontro decisivo imminente.

Spifferi sussurrati tra le smentite del caso. Contatti sotto traccia per capire la fattibilità di un’operazione solo apparentemente utopistica. La richiesta iniziale del Chelsea di non lasciar partire a titolo definitivo Lukaku. Il grande lavoro in sordina svolto dalla Roma che, nel momento in cui ha recepito i segnali giusti da Londra, ha definitivamente affondato il colpo.

Lukaku alla Roma, ci siamo quasi. Il blitz londinese dell’establishment giallorosso ha sortito il primo effetto sperato. La Roma ha di fatto trovato l’accordo con il Chelsea sulla base di un accordo per un prestito secco da circa 5 milioni di euro più bonus. I Blues, dopo aver avanzato una prima richiesta da 10 milioni, sono andati incontro alla proposta della Roma, che alla parte fissa aggiungerà bonus vari: l’accordo tra i due club è già stato trovato. Per determinare la fumata bianca definitiva, però, manca l’ultimo tassello.

Calciomercato Roma, il cerchio si sta per chiudere: nuovo incontro per Lukaku

Dopo aver raggiunto l’intesa definitiva con il Chelsea, i cui proprietari oggi hanno avuto dei contatti importanti con i dirigenti della Roma, i giallorossi vogliono chiudere il cerchio trovando la quadra anche per l’ingaggio del belga.

Ultimissima dettagli da limare, dunque, ma il traguardo è sempre più vicino. A tal fine nella giornata di domani è atteso un nuovo summit: incontro a questo punto decisivo, dal quale la Roma è convinta di strappare il via libera alla chiusura dell’affare. Dal canto suo il club giallorosso vorrebbe organizzare lo sbarco in Italia di ‘Big Rom’ tra domani e dopodomani. Questione di ore. Il grosso del lavoro è ormai stato fatto; manca soltanto il colpo di reni per portare al traguardo l’operazione. Mourinho sta per avere il bomber tanto atteso. Tutte le strade portano a Rom.