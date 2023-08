Mancini in Arabia Saudita, domani la presentazione ufficiale

Mancini in Arabia Saudita, domani pomeriggio la presentazione ufficiale del nuovo commissario tecnico che in questo mese di agosto ha rassegnato le dimissioni

Le dimissioni erano il preludio di questo nuovo accordo. Ormai non ci sono dubbi. Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Arabia Saudita. Contratto fino al 2026 per l’ex commissario tecnico azzurro che i primi di agosto era diventato coordinatore anche dell’Under 21 e dell’Under 20, prima ovviamente di lasciare tutti di stucco con queste dimissioni.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset nella giornata di domani il Mancio verrà ufficialmente presentato ai media locali e non solo: alle 16 italiane, le 17 dall’altra parte del Mondo. E ovviamente c’è tanta attesa per capire quelle che saranno le sue parole, sperando che qualcuno ovviamente gli faccia una domanda sul perché abbia lasciato l’azzurro.

Mancini in Arabia Saudita, ecco i primi impegni

Roberto Mancini è dunque l’allenatore scelto dalla federazione saudita per guidare la propria selezione verso il Mondiale 2030, quello che da quelle parti vogliono ospitare. Ma le cose vanno fatte con ordine e quindi il primo obiettivo sarà quello di cercare di conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale, quello in Usa e Messico che sarà nel 2026.

Il contratto di Mancini secondo quelle che sono state le indiscrezioni degli ultimi giorni sarà ricchissimo: si parla di almeno 60milioni di euro per il triennio. Infine i primi impegni in panchina a Newcastle nelle amichevoli contro Costa Rica e Corea del Sud. La curiosità, in vista di domani, è veramente tanta.