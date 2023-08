Roma, assenza pesantissima: il doppio indizio è una prova

Roma, l’assenza è pesantissima e finalmente non ci sarà più. Fino ad oggi il doppio indizio è stato una prova

C’è un’assenza nella Roma che si rivelata pesantissima, una di quelle che purtroppo non si possono in nessun modo colmare. In due partite di campionato non è arrivata nemmeno una vittoria, anzi i giallorossi ieri sera a Verona hanno assaporato l’amaro gusto della sconfitta. Ma cosa hanno in comune le prime due uscite di questo campionato oltre gli errori di Rui Patricio? Ve lo diciamo noi, se ancora non lo avete capito.

L’assenza di Mourinho in panchina si sente, eccome: il carisma dello Special One non ce lo ha nessuno e lui manca. A tutti quelli che scendono in campo che forse non riescono a dare tutto. Ieri sera in oltre un quarto d’ora di superiorità numerica Montipò non ha dovuto nemmeno compiere un intervento. Diciamo che forse con Mou in panca, a sbraitare, qualcosa sarebbe potuta andare in maniera diversa.

Roma, Mourinho torna venerdì

Venerdì contro il Milan all’Olimpico e prima della sosta per le nazionali, lo Special One che avrà scontato i dieci giorni di squalifica tornerà in panchina. Sarà una battaglia, durissima, contro una squadra quella allenata da Stefano Pioli che viaggia a punteggio pieno dopo aver vinto a Bologna e distrutto ieri sera il Torino a San Siro.

Andare alla pausa senza vittorie sarebbe brutto, anche perché e qui nessuno può metterlo in discussione, dalle prime due uscite sicuramente da questa Roma, anche senza attaccante, ci si sarebbe aspettato di più. Eppure stiamo qui a parlare di problemi, che possono essere diversi, che possono essere anche dietro e non solo avanti. Però l’assenza di Mou si è sentita. E menomale che questa squalifica è finita.