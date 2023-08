Stop Dybala, primo sospiro di sollievo: le ultime in vista di Roma-Milan

Il punto sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito malconcio dalla sfida del ‘Bentegodi’ contro l’Hellas.

Reazione immediata. Questo il mantra che sarà impartito alla ripresa degli allenamenti in quel di Trigoria. Il solo punto conquistato nelle due sfide contro Salernitana ed Hellas Verona è un segnale che non può essere trascurato.

Al di là del sempre più probabile acquisto di Romelu Lukaku (di certo non trascurabile, anzi), la Roma è chiamata a lanciare messaggi importanti. I tanti errori individuali nelle prime due uscite ufficiali hanno pesato come una spada di Damocle. L’enorme mole di gioco costruita e non concretizzata anche a causa della componente sfortuna può essere considerata un’attenuante fino ad un certo punto. E alla prossima c’è il Milan.

Roma, il punto sulle condizioni di Paulo Dybala

A calamitare attenzioni importanti in vista del prossimo impegno con i rossoneri saranno sicuramente le condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, uscito al sessantottesimo minuto di gioco per un fastidio all’adduttore della coscia sinistra, si sottoporrà nella giornata di domani a dei controlli per capire l’entità dell’infortunio.

Secondo quanto riferito da gazzetta.it, Dybala avvertirebbe già meno dolore rispetto a ieri sera, avendo già rassicurato José Mourinho sulle sue condizioni. Impossibile, però, sbilanciarsi sul possibile utilizzo della Joya contro il Milan. L’impiego nella prossima gara ufficiale di Dybala, infatti, sarà subordinato soprattutto all’esito dei controlli delle prossime ore. Inutile ribadire come la disponibilità del numero 21 aumenterebbe esponenzialmente l’indice di pericolosità di tutta la manovra giallorossa, anche al ‘Bentegodi’ si è affidata molto alle qualità di Dybala per provare a stanare il muro scaligero. I primi segnali lanciati dall’attaccante giallorosso sulle sue condizioni, però, sono positivi: vi forniremo ulteriori ragguagli quando ci saranno notizie ufficiali in tal senso.