Calciomercato Roma, lampo a sorpresa: così vola a Torino

Calciomercato Roma, l’effetto domino potrebbe creare i presupposti per un nuovo assalto al difensore, sul quale i giallorossi hanno mollato la presa.

Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento della Roma, in attesa di definire l’approdo di Lukaku, potrebbe finire nuovamente anche il reparto difensivo.

Soprattutto se si dovessero presentare i presupposti per un’occasione low cost che metta d’accordo tutto, staff tecnico e dirigenza, non sono esclusi colpi di scena last minute. La cessione di Ibanez, alla fine, non è stata ancora sostituita. Nelle idee di Pinto, Evan Ndicka sarebbe l’erede naturale del brasiliano; tuttavia al francese dovrà essere concesso il tempo fisiologico per integrarsi nella nuova realtà. Le prime due uscite ufficiali hanno evidenziato qualche scricchiolio che di certo non è passato innovato.

Calciomercato Roma, il Torino vuole bruciare la concorrenza per Solet

Ragion per cui, sebbene non sia un tema di stringente attualità, il dossier legato ai possibili innesti in difesa potrebbe prendere quota nel corso delle prossime ore. Uno dei profili che era stato accostato alla Roma un paio di settimane fa era quello di Oumar Solet. Il difensore del Salisburgo, che ha riportato un infortunio che lo tiene fermo ai box da più di dieci giorni, è finito improvvisamente al centro di un domino a sorpresa.

Secondo quanto riferito da libero.it, infatti, sulle tracce di Solet si sarebbe messo il Torino che, oltre al difensore del Salisburgo, avrebbe cominciato ad effettuare i primi sondaggi esplorativi anche per Isak Hien. I granata, che non stanno resistendo ai vari assalti arrivati per Schuurs, non vorrebbero farsi trovare impreparati e hanno avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione Solet, sondato ma poi di fatto ‘mollato’ dalla Roma. Scenario in evoluzione.