Carolina Crescentini, la Roma e quella FOTO da numero 10: social in tilt

La foto postata dall’attrice Carolina Crescentini non lascia spazio a dubbi: c’è la Roma nel suo cuore.

Magnetica come pochi. Passionale come nessuna. Seduttori ed amanti d’eccezione, Roma e la Roma sanno come fare centro nel cuore dei tanti vip che, in tempi e in modi diversi, non hanno nascosto la loro fede. Fascino della Capitale, attrazione fatale per i colori giallorossi: un must che va avanti di generazione in generazione. Storica, impossibile da emulare.

Con un post apparso sul proprio profilo Instagram, neanche Carolina Crescentini ha saputo nascondere la sua fede romanista. L’attrice, che si è presa le luci della ribalta prima interpretando il ruolo della direttrice del carcere in Mare Fuori e poi ritagliandosi un ruolo da protagonista in Boris, ha stuzzicato i suoi followers con una foto di spalle nella quale con i pollici delle due mani indica la sua maglia della Roma numero 10. Personalizzata, of course.

Carolina Crescentini e la maglia della Roma: svelata la nuova tifosa vip

Carolina Crescentini ha dunque mostrato al web la sua passione per la Roma. Una fede coniugale, verrebbe da dire. Accanto alla Crescentini, infatti, c’è anche il marito, il cantautore Motta. Entrambi sfoggiano la maglia della Roma con orgoglio e ringraziano il club giallorosso per il doppio regalo evidentemente ben gradito. “Forza Roma sempre”: così l’attrice ha ribadito sui social l’identità della sua squadra del cuore, scatenando i commenti calorosi del popolo del web a tinte giallorosse.