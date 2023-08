Lukaku alla Roma: accordo raggiunto per le firme

Lukaku alla Roma, tutto fatto: raggiunto l’accordo per le firme. Dall’Inghilterra arriva la notizia che tutti i tifoso giallorossi aspettavano. Ci siamo.

“Chelsea e Roma hanno raggiunto un accordo per Romelu Lukaku. Prestito di una stagione. La Roma pagherà 5 milioni di sterline per il prestito e Lukaku guadagnerà 6milioni di sterline. Adesso mancano solo i contratti da firmare”. Eccoci, ci siamo, finalmente. La trattativa è chiusa. Le notizie che arrivano dall’Inghilterra non lasciano spazio a nessuna interpretazione.

A riportarlo è il giornalista del Teleghaph Matt Law, che sulle cose del Chelsea è uno che ha le sue fonti importanti. Insomma, Lukaku alla Roma è questione di ore, forse di minuti, ma se c’erano dubbi ancora, adesso sono stati spazzati via da questo accordo trovato. Si attende, in pratica, solamente l’annuncio ufficiale dei giallorossi e dei Blues.

Lukaku alla Roma, ci siamo

A questo punto Lukaku potrebbe arrivare a Roma già nella giornata di domani e chissà, magari potrebbe essere portato dal presidente giallorosso, che è a Londra insieme a tutto lo stato maggiore societario. Oggi infatti è arrivata anche Lina Souloukou, la Ceo del club capitolino.

Insomma, dal sogno, dalla suggestione, alla realtà. Lukaku è pronto a vestirsi di giallorosso e lo farà nelle prossime ore. Quelle decisive. Quelle che porteranno finalmente l’attaccante a José Mourinho.