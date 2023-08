Lukaku alla Roma, si chiude: sono in città per i contratti

Lukaku alla Roma, quella di oggi è la giornata decisiva: affare in chiusura, tant’è che anche Lina Soulokou è volata a Londra

Lukaku alla Roma, ci siamo. Manca poco a quello che dovrebbe essere il colpo da novanta dei Friedkin. Sì, non ci sono dubbi, tant’è che arrivano delle ulteriori informazioni sullo status dell’operazione. Un’operazione che a quanto pare è ai dettagli.

Secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio infatti, a Londra sono atterrate sia il CEO giallorosso, Lina Souloukou sia la Chief of Financial Planning, vale a dire Anna Rabuano. In poche parole le ultime pedine che erano rimaste nella capitale, visto che Pinto e Ryan sono in Inghilterra dalla giornata di sabato, e Dan è atterrato ieri. Un segnale decisamente importante, si va verso la chiusura della trattativa.

Lukaku alla Roma, tutti i dirigenti a Londra

Oggi a Londra dovrebbe anche essere presente Romelo Lukaku, che dovrebbe lasciare il Belgio dove era nei giorni scorsi per tornare nella city. Anche lui si tratta a oltranza per trovare la quadra sull’ingaggio con la Roma che non può andare oltre i 7,5milioni di euro netti per la prossima stagione. Sulla formula, ormai, non ci sono più dubbi: sarà prestito con diritto di riscatto senza nessun obbligo.

Insomma, la sensazione è che manchi davvero poco alla chiusura dell’operazione. Un Lukaku che non arriverà nel migliore della forma – ha svolto da solo la fase di preparazione – e che quindi difficilmente sarà disponibile per la gara di venerdì sera all’Olimpico contro il Milan. Magari Mourinho, qualora le cose andassero come tutti noi ci aspettiamo e speriamo, lo potrebbe portare in panchina. Ma l’operazione in questo caso si dovrebbe chiudere oggi, non si può andare oltre, così da programmare già nella giornata di domani le visite mediche e magari fare un primo saluto alla squadra. Conto alla rovescia inizia.