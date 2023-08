Lukaku alla Roma: “Non può tradire Mourinho”

Lukaku alla Roma, la rivelazione in diretta su quello che è il rapporto tra l’attaccante e il giocatore del Chelsea: “Ha avuto garanzie”

Si parla di Lukaku alla Roma. Ovviamente. Si parla del possibile arrivo dell’attaccante belga alla corte di Mourinho. Importanti novità ci sono state nella giornata di oggi, con il volo preso da Lina Souloukou, Ceo giallorossa, per Londra. Sì, anche la dirigente voluta dai Friedkin in questo momento è nella capitale inglese. Tutto lo stato maggiore giallorosso vuole essere lì nel momento della firma.

Lukaku è un pezzo da novanta. Non solo per la stazza fisica, ma anche perché nel corso della sua carriera, dovunque è andato, ha segnato. Sempre. E’ uno che sposta gli equilibri. Soprattutto se sta bene fisicamente. Ed è questo il punto toccato da Manuel Gerolin, che ha parlato a TVPLAY durante la consueta diretta Twitch. Ecco quelle che sono state le parole del dirigente sportivo.

Lukaku alla Roma, le parole di Gerolin

“Mourinho conosce bene Lukaku, avrà anche parlato con il diretto interessato delle sue condizioni fisiche. Se insistono, vuol dire che è tutto a posto. Servono attaccanti, il solo Lukaku non basta. Bisogna recuperare fiducia perché si è partiti veramente male, avere già 5 punti di ritardo è pesante. Attendiamo con impazienza se c’è questo accordo con Lukaku, Mourinho avrà avuto garanzie fisiche. Sono stati tanti anni insieme, Lukaku non può tradirlo. Lukaku può spostare gli equilibri, Dybala lo potrà servire nel migliore dei modi. Mourinho ci ha abituato ai risultati, non certamente al bel gioco”.

Poi sul mercato in generale della Roma, Gerolin ha spiegato: “La Roma negli ultimi anni non ha fatto acquisti lungimiranti. Ha sempre guardato al presente ed anche l’operazione Lukaku è per il presente. La situazione economica non è delle migliori, per questo non si rischia sui giovani. La linea è dettata dalla situazione economica”.