SOS in corsia, doppio messaggio alla Roma: ribaltone last minute

Tra i tanti punti di domanda legati allo scacchiere tattico della Roma, quello relativo alle corsie esterne non può essere affatto trascurato.

José, abbiamo un problema. Le prime due gare ufficiali della Roma, sebbene siano un campione troppo limitato per giudizi che potrebbero essere troppo affrettati, ha comunque evidenziato pregi e difetti di una rosa ancora in costruzione.

Il sempre più probabile arrivo di Romelu Lukaku potrebbe rappresenterebbe eventualmente la classica ciliegina sulla torta, anche se non sono poche le ‘falle’ da tappare. Sia contro la Salernitana che al cospetto dell’Hellas Verona, infatti, le corsie esterne hanno convinto molto poco. Se si esclude lo scampolo di gara contro i granata in cui Rick Karsdorp ha mostrato dei lampi interessanti, infatti, le corsie esterne della Roma non hanno quasi mai fornito quei rifornimenti dei quali un attacco con una punta di pese non può prescindere. Per adesso Kristensen non si è ancora calato al meglio nella nuova veste tattica, faticando a ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle due fasi. Anche dagli stessi Spinazzola e Zalewski, in realtà, è lecito attendersi qualcosa in più.

Calciomercato Roma, da Celik a Karsdorp: come ruota il mercato giallorosso attorno alle catene esterne

Con la sessione estiva di calciomercato che non ha ancora chiuso i battenti, occhio dunque alle possibili offerte last minute. Per adesso i due principali indiziati a fare le valigie sono Karsdorp e Celik. Alla fine, però, a partire sarà (eventualmente) soltanto uno tra l‘olandese e il turco.

Dal canto suo la Roma non considera incedibili né l’olandese né il turco e in caso di offerta giudicata soddisfacente potrebbe avallare la cessione di un terzino destro in rosa. A tal proposito nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno di fiamma del Feyenoord per Karsdorp e dell’offerta del Fenerbahçe per Celik, poi non approfondita ulteriormente.

Al di là dei possibili avvicendamenti, però, a cambiare dovrà essere la capacità di interpretare al meglio le diverse situazioni della partita. Troppo spesso compassate e poco frizzante, sia la fascia mancina che la corsia sinistra sono chiamate ad un cambia di passo. Mourinho si aspetta un cambio di passo dalle sue ali, vero e proprio ago della bilancia in un modulo come il 3-5-2. A maggior ragione con Lukaku come attaccante di riferimento…