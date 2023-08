Bonucci Roma, la verità viene a galla

Bonucci Roma, viene a galla tutta la verità sulla trattativa che dovrebbe portare l’ex Juve a vestire la maglia giallorossa

L’entusiasmo dei tifosi giallorossi ancora una volta si prende la scena, con i 5 mila tifosi presenti oggi all’aeroporto di Ciampino ad attendere quello che sarà il nuovo bomber giallorosso, ovvero Romelu Lukaku. Il pubblico romanista non è nuovo a manifestazioni d’amore di questo tipo, già lo scorso anno la presentazione di Dybala fu un qualcosa di unico, che ha coinvolto migliaia di persone e per il quale si fermò un’intera città.

Un ritrovato entusiasmo dunque, che era necessario per ripartire al meglio in campionato, dopo che la squadra di Mourinho è riuscita a conquistare un solo punto nelle prime due giornate. La prossima gara in casa con il Milan pone Pellegrini e compagni davanti al primo big match della stagione, che in caso di un’altra sconfitta metterebbe la Roma in una situazione molto difficile.

La difesa è sembrata uno dei reparti più in difficoltà, e non solo da queste prime due uscite stagionali. Sono ben quattro i gol incassati da Rui Patricio in solo 5 tiri subiti, di cui uno respinto goffamente, facilitando il gol del Verona.

Con l’addio di Ibanez il reparto arretrato necessiterebbe di un nuovo nome per non rischiare di ritrovarsi con la famosa “coperta corta”, fattore che può compromettere il percorso durante la stagione, ed il nome di Bonucci sembrerebbe prendere sempre più piede nella capitale.

Bonucci Roma, esce fuori tutta la verità

Leonardo Bonucci ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori in Italia, malgrado abbia ampiamente deluso le aspettative nel suo anno al Milan. Nonostante l’età resta un calciatore affidabile, e che può portare un bagaglio di esperienza non indifferente al suo prossimo club.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da TvPlay l’ormai ex calciatore della Juventus sarebbe stato proposto anche all Roma, che però non dovrebbe essere interessata ad ingaggiarlo, sul calciatore ci sarebbero infatti Lazio, Genoa e Union Berlino, con Bonucci che, almeno per ora, sta dando priorità alle offerte italiane.

I più vicini al difensore sono proprio i biancoazzurri, che hanno presentato un’offerta di circa 1,2 milioni a stagione, ritenuta però troppo bassa dal suo entourage, ma potrebbe esserci un rilancio da parte di Lotito. La buona uscita con la Juventus sarà circa di 2,5/3 milioni di euro, e con un rialzo a circa 2 milioni si andrebbe a pareggiare la cifra del suo attuale contratto con i bianconeri.