Cessione last-minute Roma: Pinto cambia formula

Calciomercato Roma, dopo la chiusura dell’affare Lukaku non potrebbero essere finite le manovre di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese cambia la formula, via libera alla cessione.

Il colpo Romelu Lukaku ha riscritto completamente il calciomercato estivo della Roma. La proprietà guidata dalla famiglia Friedkin ha messo a segno un altro colpo da sogno, che ha acceso gli entusiasmi della piazza giallorossa. L’arrivo del centravanti in prestito dal Chelsea consola i tifosi romanisti, delusi dall’avvio sottotono della squadra guidata da José Mourinho. Un solo punto nei primi 180 minuti di Serie A e tante indicazioni anche in ottica calciomercato in uscita per la squadra giallorossa.

Un solo punto in die giornate ed un Romelu Lukaku in più per la Roma di José Mourinho. Dopo essersi riscattata sul mercato, mettendo a segno quello che può esser considerato il colpo dell’estate in Serie A, ora la Roma deve rialzare la testa in campo. Dopo la sconfitta amara rimediata in casa dell’Hellas Verona i giallorossi sono attesi dal primo big match stagionale. Venerdì sera allo stadio Olimpico arriverà il Milan di Stefano Pioli, a sei punti dopo due giornate di campionato. Subito prima della sfida ai rossoneri si chiuderà la finestra estiva di calciomercato e non sono escluse novità in uscita per la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, Pinto apre alla cessione in prestito di Celik: c’è il Galatasaray

C’è traffico in corsia in casa Roma, con l’innesto di Rasmus Kristensen la fascia di destra vede anche Rick Karsdorp e Zeki Celik in rosa. Entrambi potrebbero lasciare i giallorossi nelle ultime giornate della sessione estiva, ma latitano le giuste offerte. Se per l’olandese non si è mosso nulla, per l’ex Lille si è parlato di un interesse in Turchia, prima il Fenerbahce poi del Galatasaray.

Per la cessione del classe ’97 c’è una novità importante nelle manovre di Tiago Pinto. Secondo quanto evidenzia Calciomercato.it, il manager giallorosso avrebbe aperto alla possibilità di cessione in prestito del laterale turco. Il cambio della formula potrebbe accendere con decisione la pista Galatasaray, sfoltendo la corsia di destra giallorossa in vista del resto della stagione.