Lukaku è atterrato a Roma, tifosi in delirio

Finalmente ci siamo, Romelu Lukaku è atterrato a Roma. Esplode l’entusiasmo della marea di tifosi giunti all’aeroporto di Ciampino.

Romelu Lukaku è atterrato a Roma. Il centravanti belga è pronto a svolgere le visite mediche e firmare il contratto, esplode la gioia dei tifosi giallorossi nel terminal di Ciampino. Una vera e propria marea giallorossa ha invaso l’aeroporto della Capitale da diverse ore, intonando cori e sventolando bandiere e vessilli della Roma. Tantissimi tifosi poi hanno seguito sul web il volo dell’aereo della famiglia Friedkin, decollato dall‘Inghilterra per il Belgio, prima della nuova partenza direzione Roma.

La città è in fibrillazione da diverse ore, il colpo Lukaku ha acceso gli entusiasmi dopo una partenza in campionato decisamente sotto le aspettative. Un nuovo colpo di scena messo a segno dalla famiglia Friedkin, che nel giro di tre stagioni ha regalato alla piazza giallorossa nomi del calibro di José Mourinho, Paulo Dybala ed ora Big Rom. Tantissimi tifosi hanno affollato il terminal di Ciampino dalle prime ore del pomeriggio, lanciando cori e sventolando i colori della Roma. Una nuova ondata di entusiasmo che ribalta una campagna acquisti estiva finora senza sussulti in entrata, ma ora l’arrivo del centravanti belga può essere considerato come il colpo dell’estate in Serie A. Oltre alla marea di tifosi che stanno animando l’aeroporto romano, sono stati tantissimi gli appassionati che hanno tracciato il volo della famiglia Friedkin, oltre quarantacinquemila persone hanno seguito il velivolo sul web.

Lukaku è sbarcato a Ciampino: l’accoglienza da stadio dei tifosi della Roma

In questi minuti l’aereo pilotato da Dan Friedkin è sbarcato a Ciampino. Negli ultimi giorni gli alti piani della dirigenza giallorossa avevano raggiunto Londra, per trovare la quadra con il Chelsea e l’entourage di Lukaku.

Dopo ore di attesa il centravanti belga è finalmente sbarcato nella Capitale. L’entusiasmo dei tifosi nel terminal di Ciampino è alle stelle, tra cori e bandiere giallorosse. Il gigante belga ha salutato i tantissimi tifosi presenti, scendendo le scalette dell’aereo della famiglia Friedkin.

Ecco le foto e i video dei primi passi dell’avventura di Big Rom in giallorosso, accolto dall’entusiasmo di 5 mila tifosi della Roma che definire in visibilio sarebbe solo un eufemismo: