Lukaku alla Roma, Friedkin in volo: comincia il viaggio

Il presidente della Roma è decollato con il suo aereo privato per andare a prendere Lukaku, nuovo acquisto di questo calciomercato

Lo hanno chiesto, lo hanno, desiderato e ora lo stanno solo aspettando. Tutti i tifosi della Roma sono in estasi perché oggi alle 17 sbarca a Ciampino Romelu Lukaku, che diventerà il nuovo attaccante di Mourinho. Lo Special One voleva un rinforzo nel reparto avanzato in dal ritiro in Portogallo di metà luglio. Le tempistiche e le altre trattative hanno portato Tiago Pinto a ritardare l’affare, che si è concluso in questi giorni.

Prestito oneroso senza diritti od obblighi di riscatto, con la Roma che verserà nelle casse del Chelsea circa 5 milioni. al giocatore, invece, andranno 7.5 milioni per questa stagione in giallorosso. Cifre basse e abbordabili per un calciatore del calibro di Lukaku che non molti anni fa è costato un centinaio di milioni. Tiago Pinto ha dato vita all’affare dopo che Zapata era a un passo dalla società. Poi la trattativa si è interrotta e il gm ha puntato il belga.

Sono giorni che le parti stanno trattando per arrivare alla quadra del cerchio e finalmente sembra essere arrivata la fumata bianca. a dare una grande mano a Pinto sono stati anche i Friedkin, con Dan che vanta ottimi rapporti con il presidente del Chelsea Tedd Boehly. Questo ha permesso il buon andamento delle trattative.

Lukaku alla Roma: l’aereo dei Friedkin è in volo

Ora finalmente il giorno è arrivato e alle 17 di oggi il calciatore sbarcherà a Ciampino per cominciare la sua avventura nella Capitale da calciatore della Roma. Proprio come con Dybala, saranno i Friedkin a prelevare il giocatore e a portarlo con il loro jet privato in città.

Con Paulo il presidente della Roma raggiunse il Portogallo per farlo unire ai compagni in ritiro, invece stavolta il calciatore si unirà a loro a Trigoria, dove lo aspetta un bagno di folla. L‘aereo privato di Dan è decollato pochi minuti fa dall’aeroporto di Luton Town ed è diretto verso il Belgio, dove prenderà Big Rom. Da lì poi arriverà a Roma.