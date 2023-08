Corsia d’emergenza Juventus: la Roma fiuta l’affare

Tiago Pinto potrebbe chiudere un affare di calciomercato in questi giorni, con i bianconeri che darebbero una mano al gm

Il calciomercato della Roma sembrava essersi fermato qualche settimana fa, con i tifosi che chiedevano a gran voce nuovi innesti. Negli ultimi giorni, invece, Tiago Pinto ha incendiato le ultime giornate di agosto con i suoi colpi. Grazie a un grande assist di Dan Friedkin, oggi è previsto l’arrivo di Romelu Lukaku a Ciampino che verrà accolto di sicuro da una marea giallorossa immensa.

L’atmosfera che si respira in questi giorni a Roma, nonostante le prime due giornate di campionato che hanno portato un solo punto, i tifosi sono in estasi. Tutti sono pronti ad accogliere Lukaku nel migliore dei modi e far sentire subito nel posto giusto il gigante belga, che ha fatto anche dei sacrifici per approdare. L’attaccante di origini congolesi, infatti, ha rinunciato a circa 4 milioni del suo ingaggio che il Chelsea non ha voluto pagare.

Quella era la cifra massima che i giallorossi erano disposti a spendere e il trentenne ha accettato a tagliarsi lo stipendio pur di giocare con Mourinho. Un colpo molto importante che può spostare il peso del campionato perché consente alla Roma di poter puntare su muscoli, talento ed esperienza.

Calciomercato Roma, piace Kostic ma è difficile

Oltre all’attaccante, però, le prime due uscite hanno mostrato alcuni limiti della rosa che non erano emersi nel precampionato. La Roma ha bisogno di un esterno sinistro, dove Spinazzola ha dimostrato di non garantire le stesse sicurezze che aveva in passato.

Per questo motivo i giallorossi si stanno guardando intorno e hanno individuato un nuovo giocatore che potrebbe prendere il suo posto. Come ha confermato Daniele Trecca in diretta a TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it: “A Mourinho piace molto Kostic, ma è difficile da prendere“. L’esterno ex Eintracht Francoforte, quindi, non dispiacerebbe allo special One, ma è difficile che la Juventus lo ceda a basso costo vista la rivalità esistente tra le due squadre. Allegri, però, ha bisogno di sfoltire la rosa e il serbo è uno degli indiziati a partire.