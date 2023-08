Fuori rosa prima di Roma-Milan: “Un anno in tribuna”

Fuori rosa e ultimatum prima di Roma-Milan. I calciatori rischiano di finire in tribuna per il resto della stagione. Ecco tutti i dettagli col retroscena sul big match dell’Olimpico.

Venerdì sera la Roma ospiterà tra le mura amiche dello stadio Olimpico il Milan di Stefano Pioli. Le due squadre stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto, certificato dai numeri sul campo. La squadra rossonera è a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie A, al pari di Napoli, Inter ed Hellas Verona. La squadra scaligera ha sconfitto la Roma nell’ultimo turno di campionato, con i giallorossi che sono fermi ad un punto in classifica dopo i primi 180 minuti della nuova stagione.

La piazza giallorossa può consolarsi con il calciomercato in entrata, oggi è il giorno dell’arrivo di Romelu Lukaku nella Capitale. Il centravanti belga sarà il nuovo centravanti a disposizione di José Mourinho, che non è escluso lo possa convocare almeno per la panchina in vista di venerdì sera. Da un belga all’altro, c’è un connazionale di Big Rom finito ai margini del progetto tecnico del Milan di Stefano Pioli, e non è l’unico giocatore a ricevere una sorta di ultimatum di mercato dal club rossonero. Il Milan ha deciso di forzare l’addio di diversi elementi nella rosa del tecnico piacentino, a rischio di passare il resto della stagione in tribuna.

Ultimatum Milan prima della Roma: Origi e Caldara rischiano un anno in tribuna

Sarebbero 5 i calciatori messi alla porta dal Milan, a partire dal belga Divock Origi, attaccante arrivato a parametro zero dal Liverpool dodici mesi fa. Nella stessa condizione della punta c’è il difensore centrale Mattia Caldara, di rientro dal prestito allo Spezia. In attesa di addio, e fin qui non convocati da Pioli anche i vari Saelemaekers, Ballo-Tourè e Traorè, con il primo ad un passo dal Bologna.

Secondo quanto evidenzia il sito della ‘Gazzetta dello Sport’, le situazioni più spigolose riguardano Origi e Caldara. Attaccante e difensore dovranno trovarsi una sistemazione prima della sfida del Milan in casa della Roma, altrimenti si prospetta un anno in tribuna per loro. Un vero e proprio ultimatum di mercato per i due esuberi, con la finestra estiva che si chiuderà proprio il giorno della sfida dello stadio Olimpico.