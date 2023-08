Lukaku alla Roma, è il giorno dell’arrivo: i dettagli dell’affare

Lukaku alla Roma, il sogno è diventato realtà: oggi l’attaccante sarà nella Capitale per le visite e la firma del contratto. Tutti i dettagli dell’affare

Il sogno è diventato realtà. Ma si sapeva da sabato, almeno, che le cose sarebbero andare per il verso giusto. Non si sarebbero mossi, senza il sentore di potercela fare, né Pinto e nemmeno Ryan Friedkin. Poi domenica l’atterraggio di Dan a Londra ha dato il segnale finale, quello definitivo è arrivato ieri con Souloukou e Anna Rabuano arrivate nella city londinese.

La Roma ha raggiunto un accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku regalando a Mourinho quell’attaccante che serviva. Quanti nomi sono stati fatti nel corso di questa estate, a occhio almeno più di 20. Poi alla fine il colpo da novanta, quello che fa sognare, quello che chiude un altro anno di calciomercato con la ciliegina sulla torta. E forse potrebbe anche non essere finita qui visto che si parla forse di un portiere e di un difensore, ma non sono priorità, quello che conta è che Romelu sia giallorosso.

Lukaku alla Roma, i dettagli dell’affare

Questa mattina il Corriere dello Sport in edicola apre il giornale con un “Gigantesco”. Non solo per quella che è la stazza di Big Rom (già il soprannome dice tutto) ma anche per l’affare in sé, di un altro livello. Inaspettato. Al Chelsea spiega il quotidiano andranno 5milioni per il prestito e il giocatore guadagnerà 9milioni all’anno incluse le commissioni. Lukaku si è ridotto l’ingaggio pur di riabbracciare Mourinho: i due hanno già lavorato insieme in Inghilterra allo United. Oggi si abbracceranno di nuovo.

Nell’accordo che la Roma voleva chiudere a tutti i costi ieri sera c’è una clausola di 43milioni di euro valida per il prossimo anno. C’è un prezzo quindi sul cartellino del giocatore. Chissà, magari l’anno prossimo nell’operazione potrebbe rientrarci Tammy Abraham sul quale il Chelsea ha un diritto di recompra e che quest’anno non è mai entrato nei discorsi. Lukaku arriverà oggi alle 17 a Ciampino. Una città quella alle porte della Capitale che si prepara ad essere invasa da una marea giallorossa. Il piano di sicurezza è già attivo, se ne parlava un paio di giorni fa dentro le forze dell’ordine. Tutti pronti al Lukaku day.