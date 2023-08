Lukaku in volo con i Friedkin: l’aereo è partito per Roma

Il presidente della Roma è ripartito da Bruxelles e si sta dirigendo verso Roma con Lukaku nel suo aereo personale

In queste ore tutti i tifosi della Roma sono concentrati su un argomento solo: Romelu Lukaku. L’attaccante belga del Chelsea è pronto a diventare un nuovo calciatore giallorosso e in queste ore si sta incontrando con il presidente Dan Friedkin per approdare nella Capitale. Proprio come successo per Paulo Dybala, il numero 1 della società lo ha portato con il suo jet privato dai compagni e da Mourinho, che lo sta aspettando da settimane.

L’allenatore della Roma, infatti, ha cominciato a chiedere un attaccante centrale sin dai primi giorni di giugno, quando si è giocata l’ultima giornata della scorsa stagione. In quell’occasione, Abraham ha subito la rottura del crociato, inguaiando oltre che la sua annata anche il calciomercato di Tiago Pinto. tutti gli sforzi del general manager, infatti, si sono concentrati sull’arrivo di un attaccante che lo Special One avrebbe voluto avere a metà luglio.

Gli affari, però, non sono andati tutti come i tifosi speravano e negli ultimi giorni la Roma ha messo in piedi un affare last minute. In pochi giri di orologio, infatti, i giallorossi hanno convinto il giocatore e il Chelsea che ha lasciato partire il belga in prestito secco a 5 milioni, rinunciando ai 10 chiesti inizialmente.

Lukaku in volo con i Friedkin: arriva in città

Anche l’ex Inter ha dovuto lasciare sul tavolo un bel po’ di soldi. Il classe 1993, infatti, ha deciso di tagliarsi lo stipendio di ben 4 milioni, scendendo a 7.5. Il Chelsea, che gliene da 11.5, non ha voluto coprire i restanti soldi a cui Big Rom ha rinunciato senza perdere tempo.

Ora finalmente, il calciatore è in viaggio per Roma, dove ad attenderlo ci sono già tifosi e giornalisti. Il volo dei Friedkin che era partito da Luton per poi essere atterrato a Bruxelles è decollato di nuovo in questi minuti per raggiungere la Capitale. Stavolta il peso dell’aereo è aumentato perché insieme alle alte cariche della Roma c’è anche Lukaku, che verrà accolto in pompa magna dal popolo romanista.